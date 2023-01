Erupce červeného trpaslíka by mohly zlepšit obyvatelnost jeho planet

Červený trpaslík TRAPPIST-1 vlastní rozsáhlý planetární systém s minimálně sedmi exoplanetami. Možná až čtyři z těchto planet obíhají trpaslíka v obyvatelné zóně, takže na nich teoreticky může existovat kapalná voda.

Systém TRAPPIST-1 se přitom nachází velmi blízko, ve vzdálenosti zhruba 40 světelných let, takže jeho planety jsou dobře přístupné pro pozorování pozemskými přístroji. Toto všechno dělá z planet systému TRAPPIST-1 slibné cíle pro pátrání po obyvatelných světech, které od svého objevu nepřestávají fascinovat astrobiology.

Má to ale háček. Jak je u červených trpaslíků běžné, i TRAPPIST-1 odpaluje silné hvězdné erupce, které skrápějí okolní prostor tvrdým zářením. Jeho planety se přitom nacházejí velmi blízko, mnohem blíž než jsou planety Sluneční soustavy Slunci. Odborníci se obávají, že červený trpaslík svým zářením planety sterilizuje do té míry, že by na nich život neměl šanci.

Alexander Grayver z německé Kolínské univerzity a jeho tým to ale nedávno postavili na hlavu. V časopise Astrophysical Journal Letters zveřejnili studii, podle které erupce červeného trpaslíka TRAPPIST-1 mohou významně ovlivňovat vnitřky blízkých planet tohoto systému. Domnívají se, že by to mohlo udržovat v chodu geologické procesy, které obnovují atmosféry dotyčných planet, sežehované erupcemi trpaslíka.

Mohutné elektrické proudy.

Jde o to, že doposud nikdo neuvažoval působení elektrických proudů, které erupce trpaslíka mohou vyvolávat ve vnitřku blízkých planet. Vnější vrstvy kamenných planet, jako je třeba Země, fungují jako elektrické izolátory. Vnitřní vrstvy těchto planet jsou ale elektricky vodivé.

Bouřící magnetická pole během erupcí trpaslíka by tím pádem mohla vytvářet uvnitř planet mohutné elektrické proudy. Výsledkem by mohlo být, že vznikající teplo na planetách udržuje intenzivní deskovou tektoniku a vulkanickou činnost, která obnovuje atmosféru.

Pokud jsou tyto úvahy správné, tak by erupce červeného trpaslíka nemusely zhoršovat obyvatelnost příslušných planet, ale naopak ji zlepšovat. Autoři studie upozorňují, že je vše nutné ještě důkladně ověřit a propočítat. Zároveň jsou ale přesvědčeni, že bychom neměli planety systémů červených trpaslíků, jako je TRAPPIST-1, rezolutně odepisovat jako neobyvatelné.

Titulní foto: NASA/JPL-Caltech , Public domain