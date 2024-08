EU chce podle Němců zakázat provoz docela nových dieselových aut. Čeká se na soud

Německý ministr dopravy Volker Wissing varuje Evropskou komisi před možným zákazem provozu milionů dieselových aut. Wissing je přesvědčen, že dle výkladu nových pravidel týkajících se emisních limitů by na silnice nesmělo mnoho aut splňujících normu Euro 5 a v některých případech i Euro 6.

Jen v Německu by se to týkalo více než osmi milionů starších dieselových osobních aut, uvádí politik ve svém dopise adresovaném předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen. Wissing zdůrazňuje, že novými předpisy není ohrožen pouze automobilový průmysl, ale především řidiči, kteří si taková vozidla zakoupili a používají je v souladu se stávajícími předpisy.

Obavy z rozhodnutí

Wissing upozorňuje na očekávané rozhodnutí Evropského soudního dvora, které by mělo být vydáno v listopadu. Jedná se o takzvaná „termální okna“ v jejichž rámci nemusí spalovací motory plnit emisní normy. Existují obavy, podle kterých by rozhodnutí mohlo vést k aplikaci nových pravidel i na starší automobily.

Pokud je stávající výklad očekávaného rozhodnutí správný, znamenalo by to, že by auta splňující normy Euro 5 (od roku 2009) a Euro 6 (od roku 2014) musela dodržovat emisní limity nejen podle tehdejších testovacích cyklů (NEDC), ale i podle novějších a přísnějších testů (WLTP).

To znamená, že místo laboratorních testů by musela projít i takzvanými RDE testy, které se provádějí v reálném provozu. Tato změna by mohla vést k tomu, že by mnoho starších dieselových aut muselo být vyřazeno z provozu.

Taková retroaktivita by však znamenala zásadní porušení více než stoletého principu, že vozidlo musí splňovat pouze ta pravidla, která platila v době jeho uvedení na trh. Tento princip zajišťuje, že auta mohou být provozována po libovolně dlouhou dobu, pokud splňují tehdejší normy. Je to logické, protože omezená životnost aut a neustálý technologický pokrok zajišťují, že starší vozy postupně mizí z provozu.

Jen v Německu by se to týkalo 8 milionů aut

Německý ministr dopravy ve svém dopise uvádí, že v zemi je stále v provozu 4,3 milionu vozidel s naftovými motory splňujícími normu Euro 5 a 3,9 milionu vozidel s naftovými motory splňujícími rané verze normy Euro 6. To znamená, že by tato změna měla obrovský dopad na miliony řidičů.

Ministerstvo dopravy si nechalo vypracovat studii, která vysvětluje, proč je prakticky nemožné, aby starší dieselová vozidla splnila nová emisní kritéria. Podle ní simuluje starší testovací cyklus NEDC jízdu po studeném startu, což zahrnuje zahřívací fázi motoru. Test začíná simulovanou jízdou v městské oblasti, po níž následuje krátký úsek mimo město a na dálnici.

Emisní limity jsou uplatňovány jako průměr na vzdálenost 11 kilometrů, což znamená, že nemusí být dodrženy v každém okamžiku, ale pouze jako průměrná hodnota. Motor se totiž kvůli fyzikálním procesům chová jinak na dálnici než při jízdě ve městě. Po technické stránce je prostě zcela nemožné, aby starší dieselové automobily tyto náročné požadavky zvládly.

Do celé záležitosti se vložil i německý autoklub ADAC, který žádá Evropskou unii o vyjasnění situace. ADAC zdůrazňuje, že starší vozidla byla v době svého uvedení do provozu řádně homologována a jakékoli zpětné změny postupu měření jsou z legislativního hlediska naprosto absurdní.