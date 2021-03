EU odhalila Digitální zelený certifikát. Covid pas pro cestování bude i na mobilech

Cestování po unii v koronavirové době by měl usnadnit tzv. Digitální zelený certifikát. Trochu nešťastný název připomínající spíš emisní povolenku označuje to, o čem se v posledních týdnech hlasitě debatuje – covid pas.

Evropská komise včera přišla s návrhem jednotného systému průkazů a ověřování lidí, který usnadní volný pohyb osob. Jednotlivé členské země budou občanům či příchozím návštěvníkům bezplatně vystavovat dokument dokazující, že daný člověk je proti onemocnění Covid-19 očkovaný, má negativní PCR či antigenní test nebo se z nemoci již uzdravil (má v těle protilátky).

„Digitální zelený certifikát nabízí celounijní řešení, díky němuž dostanou občané EU do rukou harmonizovaný digitální nástroj usnadňující volný pohyb v EU. Je to dobrá zpráva z hlediska podpory oživení. Naším hlavním cílem je nabídnout snadno použitelný, nediskriminační a bezpečný nástroj, při jehož používání bude plně respektována ochrana osobních údajů. A nadále usilujeme o sbližování s dalšími partnery na mezinárodní úrovni,“ říká česká eurokomisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová.



Návrh Digitálního zeleného certifikátu pro mobil jeho listinná forma

Evropská komise vytvoří bránu a podpoří členské státy při vývoji softwaru, který mohou orgány používat k ověřování všech podpisů na certifikátech v celé EU. Součástí certifikátu budou jméno, datum narození, informace o očkování/testu a instituci, která ji vystavila. Všechna data pak shrne QR kód, který budou kontroloři skenovat k rychlému ověření pravosti. Certifikáty budou v angličtině a úředních jazycích členských zemí. Používat půjde jejich papírovou podobu, ale k budou k dispozici též pro mobil.

Cestování nebude covid pasy podmíněno a na hranicích nemají probíhat žádné kontroly. Komise naopak říká, že díky nim budou moci země hranice zase otevřít. Platit budou kromě EU také na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku.

Konkrétní podoba opatření se ale ještě může změnit. V následujících týdnech o ní budou diskutovat Evropský parlament a Rada. Vyjednávat se bude zejména o tom, které očkovací látky budou přijímané. Komise navrhuje jako povinné jen ty schválené EMA, tedy Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Jiné jako Sputnik nebo Sinopharm by země mohly pro příchozí cestující schvalovat individuálně. Pokud země pošle do povinné karantény i člověka s platným certifikátem, bude to muset náležitě vysvětlit.

Covid pasy by měly fungovat od léta. Systém by pak zanikl, až WHO oznámí konec ohrožení veřejného zdraví.