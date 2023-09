Euro 7 je schválené. Češi vedli revoltu a vydupali mírnější pravidla

Kontroverzní Euro 7 je schválené. Emisní norma, na kterou se sneslo množství kritiky – zejména v tom smyslu, že zadusí evropský automobilový průmysl přílišnými nároky a dodatečnými náklady, přitom na ekologii bude mít mizivý vliv. Revoltu proti přísným pravidlům vedla Česká republika, přidaly se Francie, Itálie, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Kompromisní návrh nakonec předložilo Španělsko a povedlo se, Euro 7 je schválené.

Další redukce emisí výfukových plynů se nekoná, limity beze změny přecházejí ze současné normy Euro 6 (včetně metodiky měření). To je velký pokrok, původně navrhované redukce a přísný časový rámec (platnost už v roce 2025) by znamenaly hektický, a tedy drahý vývoj. To by se přeneslo i na zákazníka a znovu by tak posílila levná čínská konkurence. Nemluvě o tom, že pravidla byla nejasně formulovaná, automobilky tedy nevěděly, kam vývoj směřovat.

Do pojmu „emise“ nově spadají i částice uvolňující se z brzd a pneumatik – to mj. znamená, že si elektromobily už nebudou moci říkat bezemisní.

„Současná podoba kompromisu, který přineslo Španělsko, znamená opravdu výrazný posun k tomu, aby byla tato norma efektivní a aby dokázala nadále zajistit konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu a dostupnost mobility pro celou veřejnost v EU,“ uvedl český ministr dopravy Kupka.

Norma Euro 7 je velmi rozsáhlý dokument (v jedné fázi se mluvilo o více než šesti tisících stránek), konkrétní obsah bude známý, až jej schválí Evropský parlament a Evropská komise.