Evropa postaví hypersonické letadlo Invictus. Vyletí k hranici vesmíru a překoná rychlost Mach 5

Pete „Maverick“ Mitchell se v úvodu snímku Top Gun: Maverick prohání ve fiktivním experimentálním letounu Darkstar a dosáhne rekordní rychlosti Mach 10.
Filmaři se nechali inspirovat skutečným strojem SR-71 Blackbird (Mach 3,2) z druhé poloviny 20. století a koncepcí jeho nástupce SR-72 „Son of Blackbird“ (Mach 6+), která ale zatím existuje pouze na papíře.
Plány na evropský hypersonický letoun
Svého Darkstara teď chce i Evropa, a tak v úvodní fázi nalila 7 milionů eur do studie proveditelnosti a časem snad i do vývoje prvního prototypu hypersonického letounu Invictus (Mach 5).
Invictus zatím existuje jen v tomto videu:
Invictus by měl při letu dosáhnout téměř hranice vesmíru a agentuře by posloužil pro testování širokého spektra konstrukčních technologií i aplikací – třeba vypouštění malých družic na nízkou oběžnou dráhu z podobných zařízení.
Jak rychlý je vlastně Mach 1 v km/h? Na to není jednoduchá odpověď, Machovo číslo (Ma/Mach/M) je totiž rovno v/c, kde v je skutečná rychlost tělesa a c rychlost zvuku v daném prostředí. Rychlost zvuku se ale mění podle hustoty a dalších parametrů vzduchu.
U zemského povrchu odpovídá Mach 1 zhruba 1 225 km/h, nicméně s rostoucí výškou, klesající teplotou a tlakem tato hodnota postupně klesá. Hypersonický speciál, který by letěl rychlostí Mach 5 ve výšce 25 km, tedy bude ve skutečnosti mnohem pomalejší, než kdyby Mach 5 dosáhl ve výšce 5 km.
Namísto leteckého petroleje vodík
Letoun bude používat speciální proudové motory, které namísto kerosinu spalují vodík a dokážou pracovat i při extrémních rychlostech v běžné atmosféře. To je docela oříšek, nadzvuková letadla, se totiž musejí vyrovnat s vysokým třením okolního vzduchu, který se může rozpálit na stovky až tisíce stupňů Celsia. Pokud by proudil do motorů, snadno je zničí.
Ostatně, přesvědčil se o tom i Maverick, Darkstara totiž právě tímto způsobem zničil, a tak jej námořnictvo raději vyslalo opět zachránit svobodný svět.
Invictus tento problém vyřeší jednoduše tak, že vzduch proudící do turbín motorů upraví silně podchlazené vodíkové palivo. Spalování pak bude bezpečné, lopatky se nepoškodí a stroj dosáhne Mach 5, aniž by se rozpadl na kusy kdesi desítky kilometrů vysoko nad Prahou.
Motor od Reaction Engines, který kombinuje proudový Rolls-Rouyce s tzv. precoolerem, který ochladí vstupující vzduch a simuluje to, co by jednou mělo fungovat i na stroji Invictus
Takový je tedy alespoň plán, ale nikdo neví, jestli opravdu vyjde. Britská společnost Frazer-Nash, která letoun vyvine, totiž staví na nápadech dalšího konstruktéra z ostrovů, Reaction Engines, který loni sám zkrachoval. Frazer-Nash pak přetáhl jeho klíčové inženýry a s podporou ESA pokračuje v experimentech.
Do projektu jsou zapojení také Američané
Sedm milionů eur je pochopitelně jen základní kapesné, aby v Londýně vůbec někdo spustil CAD, a tak nelze než doufat, že vše neskončí jen u tradičně líbivých animací včetně té z úvodu článku.
Do projektu jsou vedle ESA (financování) a Frazer-Nash (pohon) dále zapojení ještě UK Space Agency, britská Cranfield Univerzity a americký letecký výrobce Spirit AeroSystems.