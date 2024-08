Evropa zažívá explozi záporných cen elektřiny. V Česku jsou letos násobně častější než kdy dřív

Na evropském energetickém trhu rychle přibývá příležitostí, kdy lze elektřinu nakoupit a ještě za to dostat zaplaceno. Počet hodin se zápornou cenou elektřiny je na českém trhu už dnes výrazně vyšší než za celý loňský rekordní rok. Nový trend je špatnou zprávou pro investory do nových elektráren, pozitivně by měl naopak ovlivnit faktury odběratelů.

Obchodníci na českém spotovém trhu mohli letos (do 14. srpna) nakupovat elektřinu se zápornou hodnotou celkem během 258 hodin. To je podle dat operátora trhu OTE 32krát více než za celý rok 2022, téměř osmkrát více než v roce 2021.

Výskyt záporných cen elektřiny je fenomén, který nabývá na síle v posledních dvou letech. Jeho jednoduché vysvětlení zní, že se prosadí v době, kdy je fyzická dodávka elektřiny vyšší než spotřeba. „Mimořádný byl například rok 2020, kdy záporné ceny způsoboval propad spotřeby kvůli pandemii. V roce 2022 byl výskyt záporných cen naopak extrémně nízký, a to kvůli obecně vyšší ceně elektřiny,“ připomíná hlavní ekonom ČEZ Pavel Řežábek. „To způsobily tři hlavní faktory – zdražení plynu, odstávky francouzských jaderných elektráren nebo obecný nedostatek vody,“ dokresluje.