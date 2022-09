Evropská EMA a americká FDA doporučily posilovací vakcíny proti omikronu od Pfizeru a Moderny

Hned dva významné regulační orgány „posvětily“ posilovací vakcíny proti covidu-19, jež by měly lépe účinkovat proti aktuálním mutacim koronaviru SARS-CoV-2 označovaným jako omikron. Doporučení se týká očkovacích látek vyvinutých farmaceutickými společnostmi Moderna a Pfizer.

O trochu rychlejší byl v tomto případě americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který ve středu 31. srpna podle očekávání povolil druhou generaci boosterů proti covidu-19 od firem Moderna a Pfizer-BioNTech.

V USA povoleno

Nově povolené očkovací látky jsou takzvaně bivalentní – zaměřují se tedy jak na původní kmen koronaviru SARS-CoV-2, tak i na subvarianty omikronu, označované jako BA.4 a BA.5. Tyto mutace mají stejný protein hrotu a v současné době jsou cirkulujícími dominantními variantami.

Nové posilovací dávky od Pfizeru, které FDA nazývá „aktualizované boostery“, budou k dispozici osobám starším 12 let. Aktualizované posilovací dávky vakcíny od Moderny budou dostupné lidem starším 18 let. V obou případech by měly být boostery podávány nejméně dva měsíce po poslední dávce vakcíny proti covidu-19.

Komisař FDA Robert Califf na středečním tiskovém brífinku zdůraznil potřebu podzimního očkování a upozornil, že v zemi stále dochází denně k více než 400 úmrtím na covid-19 a k více než pěti tisícům novým hospitalizacím.

Kromě toho se také odvolal na předběžné údaje Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zveřejněné v úterý, podle nichž se očekávaná délka života Američanů v roce 2021 opět snížila, a to zejména v důsledku úmrtí na covid-19. Průměrná délka života Američanů narozených v roce 2021 je pouhých 76,1 roku, což je od roku 2019, tedy od doby před pandemií, pokles o 2,7 roku.

V EU doporučeno

Evropská agentura pro léčivé přípravky (European Medicines Agency; EMA) ve čtvrtek 1. září oznámila, že její výbor pro humánní léčivé přípravky doporučil schválit dvě vakcíny upravené tak, aby poskytovaly širší ochranu proti covidu-19.

Očkovací látky Comirnaty od Pfizeru a Spikevax od Moderny jsou určeny k použití u osob ve věku 12 let a starších, jež byly alespoň primárně očkovány proti covidu-19. Očkování by mělo být prováděno nejdříve tři měsíce po poslední dávce. Jedná se o upravené verze vakcín, jež kromě původního kmene SARS-CoV-2 cílí i na subvariantu omikron BA.1.

„Studie ukázaly, že vakcíny Comirnaty a Spikevax dokážou u dříve očkovaných osob vyvolat silnou imunitní odpověď proti omikronu BA.1 a původnímu kmeni SARS-CoV-2. Zejména byly účinnější než původní vakcíny při vyvolávání imunitních odpovědí proti subvariantě BA.1.“ uvádí EMA.

Na rozdíl od USA tedy v EU nejsou schválené posilovací dávky proti aktuálně cirkulujícím variantám BA.4 a BA.5. „Další upravené vakcíny obsahující různé varianty, jako jsou subvarianty BA.4 a BA.5, jsou v současné době agenturou EMA přezkoumávány nebo budou brzy předloženy, a pokud budou schváleny, dále rozšíří arzenál dostupných vakcín.“ stojí v tiskové zprávě.

