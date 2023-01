Evropská sonda JUICE je připravena na vypuštění. Start by měl proběhnout v dubnu

Sonda Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) je připravena na připravena k odeslání do Francouzské Guyany, z níž by měla v dubnu odstartovat. Informoval o tom její výrobce, společnost Airbus.

Připomeňme, že úkolem tohoto zařízení je prozkoumat tři největší ledové měsíce planety Jupiter: Ganymede, Europa a Callisto.

Finální přípravy mj. zahrnovaly integraci obrovského solárního pole o rozloze 100 metrů čtverečních. To by mělo JUICE poskytovat dostatek energie i v okamžiku, kdy se bude nacházet ve vzdálenosti cca 740 milionů kilometrů od Slunce.

Sonda váží 6200 kg a je vybavena 10 vědeckými přístroji včetně kamer, radaru schopného proniknout do ledu či senzorů pro měření nadmořské výšky i dalších dat.

Na oběžnou dráhu Jupiteru by měla dorazit v červenci 2031, což znamená, že její cesta potrvá přibližně 8 let. Evropská kosmická agentura (ESA) doufá, že s její pomocí budeme moct nahlédnout pod povrchy výše jmenovaných měsíců, kde by se teoreticky mohl nacházet bakteriální život.

Mise s největší pravděpodobností skončí na sklonku roku 2035, kdy JUICE dojde palivo a zřítí se na Ganymede.