Evropská unie plánuje od roku 2035 zakázat prodej aut se spalovacími motory

Evropská unie navrhla posílit plán na zastavení klimatické změny. Jedním z opatření je během příštích 14 let omezit emise působené novými auty na nulu. Novinky oznámila Evropská komise, následně je musí schválit členské státy a Evropský parlament. Vzhledem k silné lobby automobilového průmyslu se ratifikace může komplikovat.

Do roku 2030 mají emise produkované novými vozy klesnout o 65 %, od roku 2035 nesmí v EU prodávané nové automobily produkovat žádné emise oxidu uhličitého. To prakticky znamená zákaz prodeje aut se spalovacími motory. Unie tedy ignoruje nedávné varování 170 předních vědců a ještě více otáčí kormidlo směrem k elektromobilům.

S plánem na proměnu automobilového průmyslu souvisí navýšení podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu na 40 %. Jednotlivé členské země budou mít stanovené cíle na budování infrastruktury potřebné pro provoz elektromobilů.