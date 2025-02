Evropská unie schválila používání okřehku jako zeleniny. Žabinec z rybníku rovnou na talíř

Představte si drobnou rostlinku, která plave na vodní hladině, rychle se množí a může nám pomoci vyřešit hlad. To je „vodní čočka“, známá také jako okřehek. V Evropě ji nedávno schválili jako zeleninu a odborníci věří, že by mohla v budoucnosti být hvězdou jídelníčků. „Je to udržitelná bomba plná bílkovin,“ říká vědkyně z Wageningenské univerzity Ingrid van der Meer.

Vodní čočka není úplnou novinkou – v Asii ji jedí už léta a u nás ji v roce 1644 zmínila holandská bylinářská kniha, nicméně v Evropě nebyla před rokem 1997 běžně konzumována. Jde o maličké zelené plovoucí rostliny, které známe spíš jako „žabinec“ z rybníků. Jenže tenhle žabinec není jen dekorací – je nabitý živinami a roste jako divý. Stačí mu mělká voda, trocha světla, a už se množí doslova jako na běžícím páse.

Šestkrát víc bílkovin na hektar než sója

Proč je vodní čočka tak zajímavá? Obejde se bez polí, chemie a pytlů hnojiv. Pěstuje se ve vodě – třeba v jednoduchém skleníku nebo ve „vertikální farmě“, kde se rostliny skládají jako knihy v regálu. „Dokáže vyprodukovat šestkrát víc bílkovin na hektar než sója,“ vysvětluje van der Meer. Některé zdroje dokonce uvádějí 10× až 15× více bílkovin na hektar, než nabízí sója. Je to jako kouzlo, které šetří planetu i naše zdroje.

Ingrid van der Meer

Tahle rostlinka je šampion v rychlosti. Každé tři dny se rozdělí na dvě, pak na čtyři – a tak to jde exponenciálně dál a dál. „Musíte ji sklízet jednou až dvakrát týdně, jinak vás přeroste,“ směje se van der Meer. Díky tomu může být pěstována i ve městech, třeba v opuštěných budovách. Zkuste si to představit: místo prázdných skladů by mohly být zelené farmy plné zdravé potravy! Vodní čočka navíc funguje i jako „uhlíkový absorbér“.

Vodní čočka není jen ekologická, ale i zdravá. Obsahuje vitamíny, minerály, antioxidanty a všechny důležité aminokyseliny – stavební kameny bílkovin. Dle laboratorních testů je v ní až 40 % bílkovin v sušině. Odborníci ji přirovnávají ke špenátu, ale s ještě lepším nutričním skórem. A co chuť? „Má jemně oříškovou příchuť a příjemnou křupavost,“ zjistily chuťové testy. Skvěle se hodí do polévek, rizota nebo třeba pesta.

Překonala evropské regulace

Než se vodní čočka dostane na naše stoly, musela překonat přísné evropské regulace. Jako „nový druh potraviny“ musela absolvovat důkladné testy – od obsahu manganu po bezpečnost. Tým z Wageningenské univerzity na tom pracoval téměř deset let. „Bylo to jako běh přes překážky, ale stálo to za to,“ říká van der Meer. Schválení v roce 2025 otevřelo dveře jejímu rozšíření.

Evropská unie schválila používání okřehku jako zeleniny

Vodní čočku bude možné koupit čerstvou v sáčku, zmrazenou jako kostky špenátu, nebo ji najít v těstovinách, smoothies či masových alternativách. V Izraeli ji prodávají jako „zelený kaviár“, v USA z ní získávají bílkoviny. Šéfkuchaři ji milují pro její všestrannost. „Zkuste ji do polévky – budete překvapeni, jak skvěle chutná,“ doporučují dobrovolníci z testů.

Ačkoli je vodní čočka oficiálně schválena, na pultech ji asi hned tak neuvidíme. Potravinářský průmysl teď musí přijít na to, jak ji dostat ke koncovým zákazníkům. „Jsme vědci, ne obchodníci,“ přiznává van der Meer. Zájem ale roste – v Africe s ní třeba pomáhají farmářům a v Asii ji míchají s datlemi na výživné tyčinky. Uvidíme, zda se uchytí i v evropských jídelníčcích.

Zdroje: Wageningenská univerzita, New Atlas, Food Stuff, Vitafood Insights