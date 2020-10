Evropský parlament: vegetariánský hamburger se může nazývat hamburger, ač neobsahuje maso

Mnoho českých výrobců i zákazníků rozlítilo rozhodnutí Evropské komise, podle kterého pomazánkové máslo nesmí být označováno jako „máslo“, neboť nesplňuje dané parametry. O to zajímavější bylo sledovat rozhodování Evropského parlamentu o tom, zda vegetariánský (tj. bezmasý) hamburger smí být označován stejně, jako jeho varianta obsahující maso.

Evropský parlament v pátek 23. října hlasoval o návrzích, které chtěly zakázat označování výrobků bez masa jako hamburgery nebo párky. Na pozadí stálo několik lobbistických skupin, z nichž jedna označila pojmenovávání vegetariánských alternativ stejným názvem jako hovězí hamburger za „kulturní únos“.

Hamburger bez masa

Poněkud kontroverzní návrh chtěl zakázat označování alternativních rostlinných produktů slovy „steak“, „párek“, „řízek“, „burger“ či „hamburger“. Předkladatelé konkrétně požadovali, aby dle článku 17 nařízení (EU) č. 1169/2011 mohla tato označení náležet pouze výrobkům obsahujícím maso.

Po pátečním rozhodujícím hlasování to vypadá, že vegetariánské hamburgery mohou nadále zůstat v nabídce, informuje deník The New York Times. Dánský europoslanec Nikolaj Villumsen na svém Twitteru uvedl, že „Zvítězil rozum nad klimatickými hříšníky.“

Současně s tím však prošel návrh, který omezuje používání výrazů jako „jogurtový“ nebo „smetanový“ výhradně na produkty obsahující mléko. Tím se rozšířilo dřívější omezení používání slov jako „mléko“ a „máslo“ u alternativ mléčných výrobků.

Spotřebitele to (prý) nemate

Navrhovaným změnám se dostalo více pozornosti, než si možná jejich navrhovatelé z odvětví chovu hospodářských zvířat a zpracování masa přáli. Nelíbí se jim zejména to, že celé téma bylo zneužito k odvádění pozornosti směrem k problematice klimatických změn.

Viceprezidentka skupiny ProVeg International Jasmijn de Boo, která se zaměřuje na snižování spotřeby masa, uvedla, že návrh nebyl v zájmu spotřebitelů ani výrobců a že nakupující nebyli mateni etiketami rostlinných produktů, které jsou v současné době na pultech obchodů. „Proč místo klobásy měnit název na vegetariánský disk nebo hadici? To je směšné.“ řekla.

Rozhodnutí Evropského parlamentu je prezentováno jako vítězství obhájců životního prostředí nad zemědělskou lobby. Nejde přitom o první a patrně ani poslední spor kolem rostlinných alternativ různých druhů potravin, protože toto odvětví v posledních letech zaznamenává obrovský rozmach.