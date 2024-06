Expedice objevila vrak lodi slavného průzkumníka Ernesta Shackletona

Expediční tým financovaný neziskovou vzdělávací organizací Royal Canadian Geographical Society našel vrak lodi Quest, kterou si slavný průzkumník Ernest Shackleton pronajal na cestu do Antarktidy. Upozornil na to deník The New York Times.

Zrnité záběry pořízené sonarovým zařízením ukázaly, že vrak se nachází ve vzpřímené poloze na dně oceánu nedaleko pobřeží Newfoundlandu a Labradoru.

„Velmi rychle bylo možné poznat, že to je Quest. Loď je neporušená. Sedí na kýlu, stěžeň je dole a můžete ji vidět na mořském dně,“ uvedl CEO Royal Canadian Geographical Society John Geiger.

Shackleton s touto lodí původně kotvil poblíž ostrova South Georgia v Jižním Atlantském oceánu. Měl v plánu použít jí k prozkoumání část Antarktidy, ale později bohužel zemřel v kajutě na infarkt.

Od té doby Quest řadu let sloužila především jako záchranné a průzkumné plavidlo, až dokud ji v roce 1962 led nepoškodil natolik, že se potopila.

Shackleton se nejvíc proslavil svou epickou výpravou na třístěžňové lodi Endurance, na níž v roce 1914 vyplul z Londýna a vydal se na jižní pól, kde se poprvé pokusil překonat Antarktidu. Endurance však nakonec ve Weddellově moři uvízla v ledu, začala nabírat vodu a její posádka ji musela opustit, načež několik měsíců čekala na kře na záchranu.