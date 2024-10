Experiment na pomezí vědy a sci-fi ukázal, že dva lidé mohou spolu komunikovat ve spánku

Nedávno zveřejněná studie americké společnosti REMspace přináší fascinující novinku na pomezí vědy a sci-fi. Kalifornská neurotechnologická firma totiž jako první na světě prokázala možnost komunikace mezi dvěma lidmi během lucidního snění. Experiment, který proběhl 24. září 2024, představuje zcela novou dimenzi lidského vědomí i spánku.

Lucidní snění je stav, kdy si člověk uvědomuje, že sní, a při kterém může do jisté míry ovládat dění ve snu. Právě tento zvláštní stav REM fáze spánku umožnil vědcům z REMspace provést něco, co by se ještě donedávna zdálo jako nápad vytržený z filmu Počátek (Inception) - komunikaci uvnitř snu.

Celý pokus probíhal na dálku, kdy účastníci snili v pohodlí svých domovů, zatímco byli monitorováni speciálními zařízeními sledujícími polysomnografická data zahrnující sledování mozkových vln (EEG), očních pohybů (EOG) a svalové aktivity (EMG).

Jak probíhal experiment

Experiment REMspace, ve kterém se podařilo dosáhnout komunikace mezi dvěma lidmi během lucidního snění, probíhal ve dvou fázích a zahrnoval speciální zařízení pro sledování mozkových vln a dalších fyziologických procesů. Účastníci experimentu byli v pohodlí svých domovů a měli na sobě speciální vybavení, které snímalo jejich spánkové fáze a přenášelo data na centrální server.

Hlavním cílem bylo sledovat, kdy účastníci dosáhnou fáze REM spánku, ve které se objevují sny, a navodit lucidní snění – stav, kdy si snící uvědomuje, že sní, a může ve snu činit vědomá rozhodnutí.

Když přístroje zaznamenaly, že první účastník experimentu vstoupil do fáze lucidního snění, vyslal mu server do sluchátek náhodně vybrané slovo z uměle vytvořeného jazyka Remmyo. Remmyo je speciální snový jazyk, který vznikl na základě předchozího výzkumu společnosti REMspace, kdy vědci zjistili, že určité senzorické signály mohou být dekódovány během snění.

První snící toto slovo ve svém snu zopakoval, a jeho odpověď byla zaznamenána a uložena na serveru. Důležitým prvkem experimentu bylo, že se veškeré dění odehrávalo v reálném čase a účastník odpovídal přímo ve snu, aniž by se probudil.

Po osmi minutách vstoupil do lucidního snění druhý účastník. Tentokrát server vyslal uložené slovo ze snu prvního snícího do sluchátek druhého účastníka. Stejně jako v prvním případě bylo slovo přeneseno přímo do snového vědomí účastníka, který ho ve snu zopakoval.

Po probuzení oba účastníci potvrdili, že si ve svých snech skutečně zapamatovali a zopakovali stejné slovo, což znamenalo úspěšné dokončení vůbec první komunikace mezi dvěma lidmi během spánku.

Lucidní snění jako brána ke komunikaci

Podle zakladatele a výkonného ředitele REMspace Michaela Radugy představuje tato studie důležitý milník, který otevírá dveře dalšímu výzkumu lidského vědomí a potenciálu snů coby platformy pro komunikaci. Raduga věří, že komercializace tohoto objevu by mohla změnit způsob, jakým přemýšlíme o spánku i interakcích ve světě snů, podobně jako umělá inteligence změnila pohled na zpracování dat a práci s informacemi.

Lucidní snění, jak bylo řečeno výše, je stav, kdy se člověk „probudí“ uvnitř snu, ale fyziologicky zůstává ve stavu hlubokého spánku. To mu umožňuje nejen vnímat, že sní, ale také do jisté míry manipulovat s tím, co se ve snu odehrává.

Tento fenomén je předmětem intenzivního vědeckého výzkumu, protože přináší nové možnosti v oblasti zvládání nočních můr, léčby úzkostí a fóbií, či dokonce tréninku dovedností v kontrolovaném prostředí snu.

Pro REMspace je tento objev teprve začátkem. Firma má v plánu rozšířit své technologie tak, aby bylo možné během lucidního snění realizovat komunikaci v reálném čase. I když je tento cíl technologicky náročný, vědci jsou přesvědčeni, že ho mohou dosáhnout během několika měsíců.

Pokud se jim to podaří, můžeme se dočkat zcela nové éry mezilidské komunikace, kdy se sny stanou nejen prostředkem sebereflexe, ale i platformou pro výměnu informací.

Tato technologie může mít obrovský vliv i na další oblasti. Dosavadní výzkumy ukazují, že mozek nerozlišuje mezi učením v lucidním snu a ve skutečnosti. Může tak dojít k tomu, že se dovednosti, které lidé nacvičí ve snu, promítnou do jejich reálného života. To by mohlo změnit způsob, jakým se učíme nové znalosti a dovednosti.

Čekají nás nové výzvy

Je zřejmé, že lucidní snění a s ním spojené objevy mohou změnit způsob, jakým vnímáme spánek. To, co bylo ještě včera vědeckou fikcí, se do několika let může stát každodenní realitou. Do roku 2035 by mohla být komunikace ve snech stejně běžná, jako jsou dnes chytré telefony.

S touto technologií ale přicházejí nové výzvy. Pokud bude možné zasahovat do lidských snů, bude nezbytné nastavit pevná etická pravidla, která ochrání naše soukromí a zajistí, aby sny zůstaly i nadále bezpečným místem k odpočinku a regeneraci, nikoliv dalším prostorem pro komerční využití.

Ačkoli výsledky této fascinující studie přinášejí naději na revoluční změny v oblasti komunikace a výzkumu snění, dosud nebyly publikovány v žádném renomovaném odborném časopise.

To znamená, že závěry zatím neprošly nezávislým recenzním procesem, který je klíčový pro ověření vědecké validity. Z tohoto důvodu je nutné je brát s jistou rezervou, dokud nebudou potvrzeny a podrobeny dalším studiím, které je mohou podpořit nebo vyvrátit.

Zdroje: businesswire.com, techspot.com, tomsguide.com.