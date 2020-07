Experiment v domácí „laboratoři“ ukázal, že ředkvičky pravděpodobně mohou růst i v měsíční půdě

Vědec NASA Max Coleman pracuje na zajímavém projektu. Snaží se ve své domácí „laboratoři“ zjistit, zda by ředkvičky mohly růst v měsíční půdě. Kdyby vyšlo najevo, že ano, byla by to dobrá zpráva pro budoucí kolonisty.

Coleman si vybral ředkvičky ze dvou důvodů: jednak se s nimi již dříve ve vesmíru experimentovalo a jednak velmi rychle klíčí. Dříve testoval speciální senzory určené pro Měsíc, ale pandemie koronaviru mu udělala čáru přes rozpočet – kvůli karanténním opatřením musel jeho tým tuto činnost dočasně pozastavit.

Nadšený badatel si proto na internetu objednal semena ředkviček a začal je pěstovat v kuchyni – a to v pouštním písku, který je přibližně stejně výživný jako regolit na naší přirozené družici. K měření a sledování hladiny vlhkosti používal staniol a tester baterií.

Ředkvičky si vystačí s minimem vody

„Snažíme se ukázat, že astronauti mohou na Měsíci zahradničit a pěstovat si své vlastní jídlo,“ řekl Coleman Jet Propulsion Lab (JPL).

„Chceme udělat jeden malý krok tímto směrem a předvést, že lunární půda obsahuje věci, které z ní lze extrahovat jako živiny pro rostliny. To zahrnuje získání správných chemických prvků, které rostlinám umožní vyrábět chlorofyl a růst buněčných stěn,“ dodal.

Z výsledků plyne, že ředkvičky k vyklíčení potřebují jen malé množství vody – ve skutečnosti rostly nejlépe, když jí dostávaly jen minimální množství. „Zde na Zemi nemůžeme provádět zkoušky s perfektní lunární půdou, ale děláme tu tolik, kolik můžeme. Pak chceme prokázat, že to skutečně funguje i na Měsíci,“ komentoval to Coleman.