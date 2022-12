Experimentální vakcína typu mRNA může snížit riziko recidivy a úmrtí na rakovinu kůže o 44 %

Farmaceutické společnosti Merck a Moderna oznámily výsledky druhé fáze testování experimentální mRNA vakcíny proti rakovině kůže. Očkovací látka v kombinaci s přípravkem Keytruda prokázala statisticky a klinicky významné zlepšení primárního cílového ukazatele – přežití bez recidivy – při adjuvantní léčbě pacientů s melanomem ve třetím a čtvrtém stádiu.

Adjuvantní léčba vakcínou mRNA-4157/V940 v kombinaci s imunoterapeutickým přípravkem Keytruda snížila riziko recidivy nebo úmrtí o 44 % ve srovnání s pacienty užívajícími pouze Keytrudu, uvádí Moderna v tiskové zprávě publikované tento týden.

Naděje proti melanomu

Do studie bylo zapojeno 157 pacientů s pokročilým melanomem, tedy zhoubným nádorem melanocytů, vyskytujícím se převážně na kůži, ale také ve střevu a v oku, kterým byl nádor zcela chirurgicky odstraněn. Tito pacienti byli náhodně rozděleni do dvou skupin, které po dobu přibližně jednoho roku dostávaly léčbu.

Jedna skupina dostávala pravidelné infuze přípravku Keytruda společnosti Merck – laboratorně vyrobené protilátky, která pomáhá imunitním buňkám lépe rozpoznávat a zabíjet určité druhy rakoviny. Druhá skupina dostávala Keytrudu a celkem devět dávek experimentální vakcíny.

Kombinace vakcíny a imunoterapie splnila primární cíl – pacienti prožili v průměru výrazně delší dobu bez návratu rakoviny než ti, kteří dostávali pouze Keytrudu. Vakcína ve spojení s přípravkem Keytruda snížila kombinované riziko návratu rakoviny a úmrtí o 44 %.

mRNA proti rakovině

„Dnešní výsledky jsou pro oblast léčby rakoviny velmi povzbudivé. Technologie mRNA byla zásadní při očkování proti covidu-19 a nyní jsme vůbec poprvé prokázali potenciál této technologie ovlivnit výsledky v randomizované klinické studii u melanomu,“ uvedl v prohlášení generální ředitel Moderny Stéphane Bancel.

Vakcína je navržena tak, aby zabránila návratu obtížně léčitelného nádorového onemocnění po předchozím chirurgickém zákroku a léčbě. Jejím cílem je naučit imunitní systém rozpoznávat neoantigeny rakoviny – proteiny, které jedinečným způsobem produkují nádorové buňky.

Technologie mRNA se používá k doručení instrukcí buňkám imunitního systému, aby mohly produkovat protilátky vyladěné speciálně pro rakovinu daného člověka. Vědci doufají, že si imunitní systém tyto neoantigeny zapamatuje a v budoucnu se na ně zaměří.

Vědci se o personalizované vakcíny proti rakovině zajímají již řadu let, přičemž právě tento výzkum hrál klíčovou roli při vývoji technologie mRNA, a to ještě předtím, než byla použita jako základ pro vakcíny proti covidu-19. Teprve v posledních několika letech vypadají výsledky dostatečně slibně na to, aby se vakcíny v dohledné budoucnosti dostaly do běžného použití.

Svítá naděje

Moderna dodala, že bezpečnostní profil přípravku Keytruda v této studii odpovídal předchozím výzkumům, ačkoli u pacientů užívajících kombinovanou léčbu bylo vyšší riziko závažných nežádoucích účinků (14,4 % ve srovnání s 10 % pacientů užívajících pouze přípravek Keytruda). Tato rizika jsou však často vyvážena přínosy, které může terapie poskytnout pacientům s jinak neléčitelnou nemocí.

Uvedená zjištění naznačují, že by vakcíny postavené na technologii mRNA (messenger ribonucleic acid) mohly být účinným nástrojem v boji proti rakovině, a připravují půdu pro rozsáhlejší třetí fázi studie této léčby.

Moderna hodlá v blízké budoucnosti prezentovat kompletní údaje z této studie na nadcházejících onkologických konferencích a regulačním orgánům. Třetí fáze studie vakcíny pro pacienty s melanomem mají být zahájeny v příštím roce. Obě farmaceutické firmy doufají, že by tento přístup mohl být použit i u jiných obtížně léčitelných druhů rakoviny.