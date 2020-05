Experti a lékaři: Kamery pro plošný screening teploty dalšímu šíření koronaviru nezabrání

Řada firem, nemocnicí a dalších institucí po celém světě začala kvůli pandemii COVID-19 používat kamery pro plošný screening tělesné teploty. Ty mohou odhalit lidi trpící horečkou.

Někteří lékaři a odborníci na infekční onemocnění nicméně poukazují na to, že tyto kamery dalšímu šíření koronaviru SARS-CoV-2 s největší pravděpodobností nezabrání. Ve skutečnosti jim prý může „uniknout“ až 50 % nakažených jedinců.

Wired v dané souvislosti připomněl, že podobná opatření příliš nezabírala ani proti SARS, ebole či tzv. mexické prasečí chřipce.

Falešný pocit bezpečí

„Když lidé vidí, že se něco takového dělá, cítí se lépe. Ale je to falešný pocit bezpečí,“ tvrdí Hildegarde Schell-Chaple, která má na starost screening osob vstupujících do nemocnic University of San Francisco. „Je to něco, co bychom dělat neměli.“

Dálkové teploměry sice lidskou teplotu měřit dokážou, ale nejlépe fungují v podmínkách, kdy jsou jejich nastavení pečlivě kontrolována. Pokud je jednoduše zavěsíte ze stropu skladu, výsledky rozhodně nemusí být přesné.

Z tohoto důvodu jsou prý mnohem efektivnější jiné přístupy: například zajistit pro zaměstnance dostatek ochranných prostředků nebo snažit se zjišťovat kdo všechno s pacienty s COVID-19 přišel do styku.