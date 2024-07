Extrémně odolný druh pouštního mechu by mohl růst i na povrchu Marsu

Čínští vědci oznámili, že zkoumají druh pouštního mechu, který by teoreticky mohl růst na povrchu rudé planety. Upozornil na to magazín The Guardian.

Mech Syntrichia caninervis byl během experimentů dlouhodobě vystaven teplotě – 112 stupňů Fahrenheita, tedy – 80 stupňů Celsia, aniž by ho to zlikvidovalo. Kromě toho je také mimořádně odolný vůči gama záření a poradí si i se silnou dehydratací.

Pěstování pozemských rostlin na Marsu by nám mohlo usnadnit jeho případnou terraformaci. „Jde o důležitou součástí jakékoli dlouhodobé vesmírné mise, protože rostliny účinně přeměňují oxid uhličitý a vodu na kyslík a sacharidy – v podstatě na vzduch a potravu, kterou lidé potřebují k přežití,“ poznamenal Stuart McDaniel z University of Florida.

Do salátu se nehodí, ale...

Syntrichia caninervis podle dostupných informací sice „není chutný a nepředstavuje skvělou přísadu do salátu,“ nicméně umožňuje růst jiným rostlinám a mohl by mít rovněž další využití.

„Jedinečné poznatky získané v rámci naší studie pokládají základ pro kolonizaci vesmíru pomocí přirozeně vybraných rostlin adaptovaných na extrémní stresové podmínky,“ uvedli badatelé ve svém článku publikovaném v žurnálu The Innovation.

„Při pohledu do budoucna očekáváme, že tento slibný mech by mohl být dopraven na Mars nebo Měsíc, aby bylo možné dále testovat možnosti růstu rostlin ve vesmíru,“ uzavřeli.