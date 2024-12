Extrémní střet: Observatoř Chandra odhalila srážku výtrysku černé díry s nějakým objektem

Když se aktivní černá díra krmí hmotou, obvykle vznikne akreční disk, v němž hmota padá k horizontu událostí. Z bezprostředního okolí černé díry poté tryskají dva protilehlé polární výtrysky hmoty a energie, které mívají monstrózní velikost a můžeme je pozorovat na velkou dálku.

Obvykle takový výtrysk hmoty zamíří do okolního vesmírného prostoru, kde urazí vzdálenost mnoha světelných let. Někdy se ale stane, že polární výtrysk při svém letu vesmírem něco zasáhne. Nedávno takovou událost detekovala zkušená rentgenová observatoř Chandra a tentokrát jde o něco mimořádného. Stopy střetu výtrysku černé díry s neznámým objektem jsou jiné než obvykle.

K objevu došlo v blízké čočkové galaxii Centaurus A (Cen A), která je od nás vzdálená asi 12 milionů let. Z oblasti supermasivní černé díry aktivního galaktického jádra této monumentální galaxie tryskají dva velkolepé polární výtrysky, jejichž velikost si nezadá s celou galaxií. Galaxie Centaurus A a její výtrysky jsou pro astronomy oblíbenými objekty pozorování a výzkumu.

David Bogensberger z americké University of Michigan a jeho spolupracovníci využili detailní pozorování zmíněné galaxie observatoří Chandra z let 2000 až 2022, aby změřili rychlosti výtrysků supermasivní černé díry. Dospěli k tomu, že přinejmenším v některých místech se tyto výtrysky pohybují rychlostí blízkou rychlosti světla. To ale ještě nebylo všechno.

Emise záření ve tvaru písmene „V“

Bogensberger s kolegy postřehli, že se v cestě jednoho z výtrysků nachází emise záření ve tvaru písmene „V,“ spojená s jasným zdrojem rentgenového záření. Předtím si toho nikdo nevšiml. Tento zdroj nese označení C4. Ramena ve tvaru „V,“ která se za tímto zdrojem otevírají, měří asi 700 světelných let.

Zřejmě jsme svědky pozoruhodné události, kdy výtrysk supermasivní černé díry naráží do nějakého masivního objektu. Identita objektu C4 zůstává bohužel záhadou. Je příliš vzdálený i pro naše nejvýkonnější teleskopy. Badatelé se domnívají, že by to mohla být masivní hvězda. Při kolizi výtrysku a hvězdy zřejmě vznikají ohromující turbulence, které míchají s plynem výtrysku a generují rentgenové záření.

Velmi zvláštní a záhadný je ale uvedený tvar písmene „V.“ Astronomové znají i další případy, kdy výtrysk černé díry do něčeho naráží, ale jejich projevy jsou jiné. V oblasti rentgenového záření obvykle vytvářejí tvar eliptického oblaku. Zdá se, že v případě galaxie Centaurus A jde o srážku s objektem s poněkud odlišnými parametry.