Extrémní trio hvězd se oběhne za rekordních 25 dní

Umělá inteligence se už stala každodenním nástrojem vědců v mnoha oborech, astronomy nevyjímaje. Pomoc umělé inteligence sehrála klíčovou roli i v nedávném objevu unikátního hvězdného systému, který dostal označení TIC 290061484. Skrýval se v datech amerického lovce exoplanet TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite).

Je to podivuhodná záležitost. TIC 290061484 je trojhvězda. Zahrnuje velmi těsnou dvojici hvězd, které se navzájem oběhnou za 1,8 pozemského dne. Třetí hvězda obíhá toto těsné duo v menší vzdálenosti, než je vzdálenost planety Merkur od Slunce, jednou za 25 dní. Jde o nový rekord mezi trojhvězdami, který padl po dlouhých 68 letech. V roce 1956 byla objevena trojhvězda, kde se hvězdy oběhnou jednou za 33 let.

Jak uvádí vedoucí výzkumu Veselin Kostov z výzkumného centra NASA Goddard Space Flight Center v Greenbeltu, Maryland a ze SETI Institute v kalifornském Mountain View, díky šťastně příhodné konfiguraci této trojhvězdy s kolegy dokázali proměřit oběžné dráhy, hmotnosti, velikosti i teploty hvězd systému TIC 290061484.

Trojhvězdu, která se nachází v souhvězdí Labutě, totiž pozorujeme téměř z boku. Díky tomu se její hvězdy často vzájemně zakrývají, což mohou vědci využít k analýzám. V ohromné záplavě dat vesmírného teleskopu TESS takové případy vytipuje umělá inteligence. Pak se do práce pustí občanští vědci a najdou nejvíce zajímavé hvězdné systémy, jimž se poté věnují odborníci.

Systém TIC 290061484 je velmi stabilní

Pokud jde o systém TIC 290061484, zdá se, že navzdory extrémnímu uspořádání je velmi stabilní. Vědci se nicméně domnívají, že tam nejspíš nebudou planety, přinejmenším u těsné dvojice hvězd. Gravitační síly by to nepřipustily. U třetí, vzdálenější hvězdy to není tak jisté.

I kdyby tam ale nějaké planety byly, případný život by se na nich moc „neohřál.“ Badatelé předpovídají, že až hvězdy v těsné dvojici zestárnou a „nafouknou se,“ dojde k jejich splynutí. Tím vznikne masivní hvězda s velmi krátkou dobou existence. Po nějakých 20 až 40 milionech let se odpálí jako supernova.

Vědci doufají, že časem objeví ještě těsnější trojhvězdné systémy. Se současnými teleskopy by to bylo velmi obtížné, ale brzy by měla být dostupná pozorování ještě mnohem výkonnějších přístrojů. Pro podobná pozorování bude velmi slibný například Vesmírný teleskop Nancy Grace Romanové, s jehož letem do vesmíru se v tuto chvíli počítá v květnu 2027.