Extrémní vlhkost spolu s rekordními teplotami vytvořila v roce 2024 podmínky jako v prádelně

Loňský rok se do klimatických kronik zapsal nelichotivým rekordem. Nešlo jen o další z poměrně dlouhé řady horkých roků, ale především o bezprecedentní počet dnů s nebezpečnou kombinací vysokých teplot a extrémní vlhkosti.
Podle zprávy Americké meteorologické společnosti jsme zažili o 35,6 dní více s vlhkým vedrem, než je průměr let 1991 až 2020, což o výrazných 9,5 dne překonalo dosavadní rekord z roku 2023. Také intenzita vlhkého horka byla v uplynulém roce druhá nejvyšší v historii, hned po roce 2023. Téměř 90 % atmosféry bylo v roce 2024 vlhčích než dlouhodobý průměr.
V hlavní roli teplota mokrého teploměru
Klíčem k pochopení tohoto rizika je takzvaná teplota mokrého teploměru. Zjednodušeně řečeno, jde o teplotu, kterou naměříte na čidle obaleném vlhkou tkaninou. Odpařování vody totiž povrch ochlazuje. Ve vlhkém vzduchu je ale tento proces silně omezen, a proto se naše tělo ochlazuje pocením jen minimálně. Pot se v těchto podmínkách neodpařuje, jen stéká, a organismus se nebezpečně přehřívá.
Psychrometr zobrazující porovnání teploty suchého a mokrého teploměru
Dříve se za hranici přežití považovala teplota mokrého teploměru na hranici 35 °C, ale novější výzkumy tento limit posouvají až k 31 °C. Expertka Kate Willett z britské Met Office dokonce varuje, že tělo začíná mít vážné potíže už při 30 °C. A právě takových hodnot v roce 2024 opakovaně dosahovaly oblasti jako Blízký východ, jihovýchodní Asie nebo východní Čína, kde se teoretická hrozba stala hmatatelnou realitou.
Extrémní vlhkost přitom nebyla osamoceným jevem. Zpráva potvrdila, že rok 2024 byl celkově nejteplejší v historii měření a koncentrace CO₂ v atmosféře dosáhla rekordních 422,8 ppm. Všechny sledované ledovce opět ztratily na objemu, přičemž Venezuela jako první andská země přišla o všechny. Tyto jevy jsou propojené – více tepla znamená více vláhy v atmosféře, což zesiluje celý hydrologický cyklus.
Důsledkem je nejen dusno, ale i extrémnější srážky a loňský rok byl v tomto ohledu rovněž rekordní. Katastrofické záplavy, které ochromily Dubaj, zdevastovaly jih Brazílie nebo si vyžádaly stovky obětí ve Španělsku, jsou názornou ukázkou nové reality. Naše infrastruktura není na takové nápory vody připravena, což ohrožuje majetek, úrodu i zdroje pitné vody.
Zpráva o stavu klimatu je neradostné čtení
Podívejme se na další klíčové klimatické ukazatele v bodech:
- Atmosférická koncentrace tří antropogenních skleníkových plynů dosáhla rekordních hodnot: oxidu uhličitého (422,8 ppm), metanu (1930 ppm) a oxidu dusného (337 ppm).
- Rok 2024 byl celosvětově nejteplejším rokem v historii měření, překonal rok 2023. Byl to desátý rok po sobě, kdy byla teplota o více než 1,0 °C vyšší než předindustriální úroveň. Posledních deset let je nejteplejšími deseti lety v historii přístrojového měření.
- Všech 58 referenčních ledovců vykázalo negativní hmotnostní bilanci, tedy ztratily více ledu, než získaly. Rok 2024 byl 37. rokem průměrné negativní hmotnostní bilance v řadě.
- Byl to nejdeštivější rok z hlediska extrémních srážek (měřeno maximálními denními srážkami). Rekordní extrémy se vyskytovaly většinou v tropickém pásu a mnohé se vyskytovaly anomálně v rámci prodloužených období sucha nebo byly sezónně neobvyklé.
Data z loňského roku nejsou jen čísla v tabulkách, ale naléhavé varování. Zpráva, která byla 35. v řadě a na níž se podílely stovky expertů, ukazuje na konzistentní a zrychlující změny. Nejde jen o vzdálený problém, ale o přítomnost, která se přímo dotýká našeho zdraví a bezpečnosti. Odborníci proto zdůrazňují nutnost nejen rychle snížit emise, ale především se začít adaptovat na svět, kde vlhké horko a přívalové deště budou stále častější.