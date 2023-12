Falcon 9 se rozbil o přistávací loď. SpaceX vysvětluje, v čem byl problém

Raketový nosič Falcon 9 měl během vánočních svátků velkou smůlu. Při převozu prvního stupně z nedávné mise došlo k nehodě, stroj se kvůli silnému větru a vlnám převrátil a byl téměř zcela zničen. Úspěšně sloužil tři a půl roku. Společnost o tom informovala na X.

Aby toho nebylo málo, jednalo se o historický první stupeň s označením B1058. Ten právě 23. prosince uskutečnil rekordní 19. let a následné vertikální přistání na autonomní plošině v Atlantickém oceánu, více než 600 kilometrů od pobřeží Floridy.

B1058 nebyl jen rekordmanem mezi raketami Falcon 9; byl to dokonce právě onen stroj, který v květnu 2020 vyslal první americké astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici po téměř desetileté přestávce a dal NASA v tomto ohledu opětovnou nezávislost.

Přesto v prosinci téhož roku B1058 letěla k ISS znovu, tentokrát v rámci nepilotované zásobovací mise. Později, v lednu 2021, uskutečnila raketa svůj vůbec první start v rámci programu sdílení SpaceX Transporter. Nedávno také vynesla na oběžnou dráhu soukromou slovenskou družici Veronika.

Chybělo jí důležité vylepšení

Dotyčný Falcon 9 byl dopraven do domovského přístavu Port Canaveral na palubě autonomní přistávací platformy Just Read the Instructions (JRTI). Neštěstí ji postihlo poměrně blízko cíle, necelých 160 kilometrů od pobřeží.

Důvodem bylo nejen počasí, ale také stáří rakety. SpaceX své stroje neustále vylepšuje a jedním z důležitých vylepšení v posledních letech byly vzpěry, které plní roli podvozku.

V minulosti docházelo k nežádoucím pohybům rakety na palubě autonomní platformy v důsledku velmi špatného počasí. Společnost SpaceX proto přišla se samovyvažovacím systémem, který rozkládá zatížení vzpěr, aby byl stroj stabilnější. Vzhledem ke svému stáří však byla B1058 jednou z mála raket SpaceX, která tento systém neměla.

Záběry zbytků raketového stupně B1058, který dorazil do Port Canaveral:

Ani takzvaný Octagrabber nepomohl stroj zachránit. Jedná se o autonomního robota, který je umístěn na plošině a po přistání rakety se přesune pod motorovou část rakety a stroj zajistí. Poté se jej snaží udržet na místě během cesty domů. Je třeba dodat, že Octagrabber se na mys Canaveral vrátil značně poškozený.

Viceprezident společnosti SpaceX pro rakety Falcon Jon Edwards již stihl prozradit, že ve zbytcích historického stroje se inženýři pokusí najít využití. Koneckonců se stále jedná o „nejzkušenější“ hardware ve flotile Elona Muska. Inženýři se pokusí zachránit motory Merlin 1D (stroj jich má devět) a prověří, zda se zbytky rakety dají znovu použít, aby získali další data a zkušenosti pro provoz a vývoj dalších kosmických raket.