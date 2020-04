Falcon 9 vynese další várku družic Starlink. Sledujte start rakety online

Dnes večer ve 21:30 našeho času by měla odstartovat raketa Falcon 9 s další várkou satelitů projektu Starlink. Start rakety můžete sledovat online s českým komentářem:

Stream přináší Mall.TV a pořad Vesmírné starty.

Původně se mělo letět až zítra, ale SpaceX se rozhodla termín přesunout. Důvodem je lepší předpověď počasí na středu pro startovní i přistávací oblast.

Ani při této misi nebude chybět pokus o záchranu prvního stupně na mořské plošině s názvem Of Course I Still Love You - na ni by měl první stupeň, pro který to bude již 4. mise, dosednout necelých devět minut po startu. Těšit se můžeme i na opakovaně použitý aerodynamický kryt a pokus o jeho záchranu. K samotnému uvolnění družic by mělo dojít zhruba čtvrt hodiny po startu.

Projekt Starlink vznikl v režii firmy SpaceX a měl by se stát největším projektem v historii kosmonautiky – myšleno z hlediska počtu objektů na oběžné dráze. Těch by totiž mělo být ve výsledku více než 12 000. Družice tohoto systému mají zajistit celosvětově dostupné a spolehlivé připojení k internetu, což by mělo praktické aplikace v mnoha oborech lidské činnosti.

Výroba těchto družic je automatizovaná a probíhá na sériové lince, což snižuje náklady na jejich vývoj. O vynášení družic Starlink (vždy ve várce po 60 kusech) se stará raketa Falcon 9, která patří také firmě SpaceX - v tomto případě tedy vlastními raketami vynáší vlastní náklad.