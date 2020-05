FARA jde do finále: Vrtulník budoucnosti pro americkou armádu vyrobí Sikorski nebo Bell

Americká armáda hledá v projektu FARA, neboli Future Attack Reconnaissance Aircraft, nástupce za legendární průzkumný vrtulník Bell OH-58 Kiowa, který šel do důchodu v roce 2014. Soutěž o Útočný a průzkumný letoun budoucnosti jde do finále, koncem března má armáda vybrat ze skupiny pěti soutěžících firem dvě, které postaví každá svůj prototyp.

Společný předek

Vrtulníky mají už od Vietnamské války v americké armádě dvoje nezastupitelné místo. Z původně ryze dopravního prostředku pěchoty se staly stroje, poskytující palebnou podporu, provádějící průzkum a v poslední době jsou vrtulníky zdatnými lovci tanků a další obrněné techniky.

Ano, zde je řeč o útočné helikoptéře AH-64 Apache, která je už sice trochu staršího data zařazení do služby, ale díky neustálým modernizacím drží krok s dobou. Ale i když Apache dokáží sami provádět průzkum a následné ničení nepřítele, armáda ve své výzbroji potřebuje rychlého zvěda.



AH-64 Apache

Původně se s touto rolí počítalo pro RAH-66 Comanche. Při konstrukci tohoto stroje vsadili na to, že co není vidět, to nemůžete sestřelit. Vrtulník má snížený radiolokační odraz, tepelné a akustické projevy. Právě on měl nahradit OH-58, ale ukázalo se, že to není vhodný stroj.



Prototyp RAH-66 Comanche

Potencionálním bojištěm už nejsou širé pláně Východní Evropy, ale hustě osídlené oblasti Středního a Blízkého východu. Relativně slabě pancéřovaný stroj letící nízko a pomalu nad zemí je snadný cíl pro ruční palné zbraně. Takže zatímco Rusové pro tyto účely postavili v podstatě létající tank Ka-50, Američané zaveleli zpět k rýsovacím prknům.



AH-56 Cheyenne

Společnou inspiraci měly jednotlivé prototypy najít v jednom z projektů, které pohřbil konec války ve Vietnamu. Jedná se o AH-56 Cheyenne, stroj, který sice úspěšně prošel zkouškami ale nikdy nebyl nasazen u armády. Nový průzkumný a útočný vrtulník má překonávat rychlostní rekordy a to díky tlačné vrtuli na ocase.

Podívejte se na historické video s AH-56 Cheyenne:

Bell, Boeing, Sikorski a další soutěžící

I když zatím není zcela jasno, která firma vrtulníky armádě dodá a jakou podobu budou mít, o pohonné jednotce je rozhodnuto předem. V rámci Improved Turbine Engine Project byla vybrána firma General Electric a její motor T901. GE tak navazuje na svůj úspěšný motor T700, který používá celá řada současných letounů.

Pojďme se nyní blíže podívat na jednotlivé adepty. Jako první je tu firma Bell se svým projektem Bell 360 Invictus. Po pravdě, jejich návrh příliš inovativní není, vsadili na osvědčenou a léty prověřenou klasickou koncepci a v soutěži chtějí zabodovat hlavně cenou a vzájemným sdílením náhradních dílů pro více typů vrtulníků. I když - jejich řešení je tak trochu podraz, protože kromě hlavního motoru mají ještě motor PW207D1 jako pomocnou napájecí jednotku, která má dodat výkon, když bude potřeba. Jeden vrtulník a dva různé motory?



Bell 360 Invictus

Druhý v řadě je Boeing, jeho návrh připomíná tak trochu řešení chytré horákyně. Vezmeme klasickou helikoptéru a na ocas ji přidáme tlačnou vrtuli a je to. Za mně palec dolů, překombinované řešení, moc převodů a transmisí, které se mohou pokazit.



Návrh Boeingu do projektu FARA

Oproti tomu firma Sikorski nabízí do soutěže model Raiden-X. Ten vychází z již létajícího prototypu S-97 Raiden. Ve stroji se dvěma protiběžnými hlavními rotory budou piloti sedět vedle sebe a výstroj bude skryta v trupu, stejně jako senzory. Hladké linie, obratnost a rychlost přes 300 km/h mu má zajistit přežití při překonávání protivzdušné obrany protivníka ve velmi nízkých výškách.



Sikorski Raiden-X

Další z pelotonu je AVX/L3 Compound Coaxial Helicopter. I tento stroj má dva protiběžné rotory, firma se sama chlubí tím, že základní know-how v této oblasti přejala od Rusů a jejich Ka-50. Oproti Sikorskému ale tlačné vrtule budou dvě, každá po jedné straně trupu. I zde budou piloti sedět v kokpitu vedle sebe, ale maximální rychlost bude přes 370 km/h.



AVX/L3 Compound Coaxial Helicopter

A poslední je v pravdě novátorská koncepce Karem AR-40 od konsorcia firem Karem Aircraft, Northrop Grumman a Raytheon. Stroj s tlačnou vrtulí na ocase a jedním hlavním rotorem kromě dvou pilotů a zbraní bude mít též místo pro náklad, kterým může být například družstvo pěchoty (podobně jako známý Mi-24 Hind). Velmi výrazným konstrukčním ryse potom budou křídla, vybíhající z trupu na úrovni kořene rotoru. Po pravdě, ten vrtulník je tak ošklivý, že se může líbit snad jenom svým konstruktérům.



Karem AR-40

Bell a Sikorski jdou do finále

Koncem března si americká armáda vybrala a dalším vývojem pověřila firmy Bell a Sikorsky. Ty teď musí připravit předběžný návrh, následně detailně rozpracovaný návrh a po konzultaci s armádou už se budou moci pustit do tvorby prototypu. Ten se podrobí zkouškám a po vyhodnocení půjde vybraný stroj do výroby. Rozhodnuto by mělo být v roce 2023.

Vývoj bude armáda z větší části financovat, nicméně podílet se samozřejmě musí i samotné firmy. Ve vzduchu visí zakázka na několik set vrtulníků.