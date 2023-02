Fascinující časosběrné video ukazuje exoplanety obíhající kolem vzdálené hvězdy

Foto: Dunlap Institute for Astronomy and Astrophysics/Mediafarm

Astronom Jason Wang z Northwestern University vytvořil povedené časosběrné video ukazující čtyři exoplanety obíhající kolem hvězdy známé jako HR 8799. Ta se nachází ve vzdálenosti 133,3 světelných let od Země.

Vlastní klip sice trvá asi jen 4,5 sekundy, nicméně vznikl na základě pozorování uskutečněných během uplynulých cca 12 let.

V roce 2008 se právě tyto exoplanety staly prvními, které kdy astronomové mohli sledovat přímo – a nyní si díky moderním technologiím jejich fascinující nebeský tanec můžeme vychutnat i my.

Mezi další zajímavosti patří skutečnost, že všechny čtyři jsou opravdu velké – podle dostupných informací mnohem masivnější než Jupiter. To mj. znamená, že jeden plný oběh kolem jejich hostitelské hvězdy jim zabere spoustu času (od 45 do 500 pozemských let).

„Spatřit planety na jejich orbitách je obvykle obtížné. Například není zřejmé, že Jupiter nebo Mars obíhají kolem našeho Slunce, protože žijeme ve stejném systému a nemůžeme se na něj dívat seshora,“ uvedl Wang.

„Astronomické události se dějí buď příliš rychle, nebo příliš pomalu na to, aby je bylo možné zachytit ve filmu. Ale toto video ukazuje planety pohybující se v lidském časovém měřítku. Doufám, že divákům umožní užít si něco úžasného,“ dodal.