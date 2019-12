Ferrari se brání trendu. Elektromobil neplánuje přinejmenším do roku 2025

Italská automobilka Ferrari neplánuje přinejmenším do roku 2025 představení plně elektrického automobilu. Dle zpravodajské agentury Reuters to uvedl generální ředitel Louis Camilleri s tím, že technologie baterií vyžaduje další vývoj.

Podle původních předpokladů mělo Ferrari představit svůj první elektromobil v roce 2022, analytici odhadovali, že se tak stane o rok později. Aktuální vyjádření nejvyššího manažera však odsouvá termín do ještě vzdálenější budoucnosti.

Elektrické Ferrari jen tak nebude

„Technologie baterií zatím není tam, kde by měla být,“ řekl Camilleri novinářům během oběda v designérském a vývojovém středisku Centro Stile v továrně Ferrari v Maranellu. „Stále existují významné problémy, pokud jde o autonomii a rychlost dobíjení.“ uvedl.

Takřka jedním dechem dodal, že automobilka se vzpírajícím se koněm ve znaku elektromobil nakonec určitě představí, ale nestane se tak v krátkodobém horizontu. Aktuálně nepředpokládá, že bychom se plně elektrického Ferrari mohli dočkat dříve než v roce 2025.

Automobilka pochopitelně sleduje aktuální trendy a hledá optimální technologie, nicméně pro „současnou předvídatelnou budoucnost“ se hodlá držet hybridních vozidel. Počátkem tohoto roku Ferrari představilo SF 90 Stradale – své první sériově vyráběné hybridní auto, které používá systém KERS, stejně jako závodní vozy formule 1.

Budoucnost je nejen v elektřině

Camilleri dále uvedl, že automobilka zvažuje pro svá vozidla i používání dalších alternativních technologií, jako je vodík nebo biopaliva. „Díváme se na různá hnací ústrojí a snažíme se zjistit, co by bylo nejúčinnější a nejefektivnější, aby to v budoucnosti odpovídalo naší vizi automobilů Ferrari.“

Z hlediska přechodu na jiné typy pohonu nejde jen o složitost nastavení výroby pro relativně malý podnik. Camilleri si není zcela jistý tím, zda jakákoli alternativní technologie odpovídá filozofii značky. Aktuální krátkodobý plán do roku 2022 je dosáhnout v prodeji 60% podílu hybridů.

Přestože se italská firma elektromobilům vyhýbá, očekává v tomto i příštím roce rekordní tržby. Minulý měsíc zvýšila odhad na 1,4 miliardy eur za rok 2019, což je v přepočtu více než 35 miliard korun. „Chystáme se uzavřít další rekordní rok, během kterého jsme si vedli celkem dobře ve všech ohledech.“ uzavřel Camilleri.