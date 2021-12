Fin nechal vyhodit do vzduchu Teslu Model S. Nechtěl platit půl milionu korun za novou baterii

Fin Tuomas Katainen, který je/byl majitelem Tesly Model S, se rozhodl nechat vyhodit svůj elektromobil do povětří dynamitem. K tomuto nezvyklému kroku se odhodlal poté, co potřeboval vyměnit baterii, a dozvěděl se její cenu. Za novou sadu akumulátorů měl zaplatit 20 tisíc eur, tedy v přepočtu asi 501 tisíc českých korun, informuje web Electrek.

Zjistit cenu výměny baterie je u většiny elektromobilů poměrně těžký úkol. Zákazníci, jejichž vozidla tuto proceduru absolvovala, se ji zpravidla nedozvěděli, neboť jim byla vyměněna v rámci záruky. V případě Tesel Model S a Model X totiž dával výrobce zpočátku osmiletou záruku na pohonné ústrojí bez omezení počtu ujetých kilometrů.

Vzhledem k tomu, že výroba Modelu S začala v roce 2012 a ve větších objemech se prodával až od roku 2014, začala těmto vozům končit záruka na pohonné ústrojí teprve nedávno. Nabídky Tesly na výměnu baterií se pohybují v rozmezí mezi 20 000 a 30 000 dolary, tj. cca 443 až 665 tisíc korun. To je hodně peněz, ale dobrou zprávou je, že akumulátory Tesla jsou známé svou dlouhou životností.

Na začátku byl naštvaný Fin

Problémy nemusí nutně spočívat jen v degradaci baterie – akumulátory prostě někdy selžou a jejich následná výměna je pak poměrně drahá. Majitelé Tesel proto často využívají služeb neoficiálních servisů, které dokážou nabídnout výměnu za citelně nižší cenu.

Jedním z příkladů je Tesla Model S z roku 2013 Tuomase Katainena, které po skončení záruky selhal akumulátor. Oficiální servis po něm za výměnu požadoval 20 000 eur, tedy půl milionu korun. Katainenovi se tato nabídka nelíbila zejména proto, že ojeté vozy Model S z roku 2013 se ve Finsku prodávají za přibližně 35 000 eur (cca 878 tisíc korun). Neoficiální servis ve svém okolí neměl.

Cena nové Tesly Model S z roku 2013 začínala na 57 400 dolarech (v přepočtu tehdejším kursem cca 1,1 milionů korun), později stoupla na 59 900 dolarů. Výměna baterie by tak stála skoro polovinu ceny nového vozu. To je pravděpodobně důvod, proč si Katainen vyzvedl Teslu z dílny a automechanikovi řekl, že „celé auto vyhodí do vzduchu“. Jak slíbil, tak také učinil.

Dynamit, dynamit, udělá bum!

Jaké má člověk v tu chvíli možnosti? Vlastně je jich docela málo: může se pokusit sehnat použitou sadu baterií, může vůz prodat jako nefunkční a stále za něj dostat slušné peníze, nebo ho může prodat na náhradní díly. Katainen se však rozhodl jít jinou cestou, která rozhodně nepotvrzuje zvěsti o chladné finské povaze.

Oslovil youtubera Pommijätkät, který se proslavil kanálem známým vyhazováním nejrůznějších věcí do povětří. Ten k nefungujícímu elektromobilu připevnil 30 kg dynamitu a vyhodil ho do vzduchu. Nutno podotknout, že před akcí byl odstraněn nefunkční akumulátor a další drahé díly, jako jsou elektromotory.

V případě odpůrců elektromobilů, kteří video s Teslou vyhozenou do vzduchu rádi používají jako „důkaz“, že elektromobily nefungují, je třeba mít na paměti jednu věc: vysoké náklady na výměnu baterií se týkají hlavně prvních generací vozidel, která byla vyráběna v menších objemech. U těchto aut je výměna baterií skutečně nákladnou záležitostí, nicméně u novějších sériově vyráběných elektromobilů by měla vyjít levněji.