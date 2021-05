Finále DARPA Subterranean Challenge se blíží. Tým robotiků z ČVUT posílí robopes SPOT

Robopes SPOT od společnosti Boston Dynamics posílí šance výzkumníků z Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT ve finále soutěže DARPA Subterranean Challenge. Tým známý jako CTU-CRAS- NORLAB (Czech Technical University - Center for Robotics and Autonomous Systems - Northern Robotics Laboratory) bude v americkém Kentucky obhajovat 3. místo z předchozích kol.

Připomeňme, že subvence od DARPA, udělená v prosinci loňskoho roku, zařadila CTU-CRAS- NORLAB do kategorie sponzorovaných týmů.

„Subvence nám umožnila investovat do nákupu nejmodernějšího robotického hardwaru, takže ve finále budeme z hlediska technologického vybavení plně srovnatelní s těmi nejlepšími,“ uvedl v tiskové zprávě Tomáš Svoboda, vedoucí katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT.

V průběhu léta se k SPOTovi č. 1 navíc připojí jeden z jeho „brášků“. Podle Svobody bude největší výzvou jejich rychlá integrace se stávajícími roboty tak, aby si dokázaly efektivně vyměňovat informace v podzemí – tedy prostředí, kde není k dispozici GPS signál.

SPOT se rovněž zapojí do navazujícího výzkumu v oblasti autonomního pohybu v ulicích, kancelářích, výrobních prostorách... jednoduše všude, kde bude přicházet do kontaktu s lidmi. Zde je důležité např. to, aby robot dokázal být dostatečně empatický.

„Zatím je to tak, že upoutává pozornost lidí a ti se mu vyhýbají, ale jestliže bude například SPOT v každodenním nasazení, tak se očekává, že nebude překážet a bude s lidmi schopen koexistovat,“ vysvětlil Jan Faigl, vedoucí laboratoře výpočetní robotiky Centra umělé inteligence ČVUT.

Zdroj: TZ