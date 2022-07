Finové mají funkční pískovou baterii. Je levná a energii uchová po dobu několika měsíců

Tým finských vědců zkonstruoval první „pískovou baterii“ na světě. Slouží ke skladování energie vyrobené z obnovitelných zdrojů po dobu až několika měsíců a může tak vyřešit problém s dodávkami energie v průběhu celého roku, informuje BBC.

Jedním z největších nedostatků obnovitelných zdrojů elektrické energie je jejich závislost na okolních podmínkách. Solární panely nevyrábějí elektřinu, když není dostatek slunečního svitu, větrné turbíny zase nefungují, pokud nefouká dostatečně silný vítr. Z těchto důvodů je poměrně zásadní schopnost uložení vyrobené energie pro její pozdější použití.

Řešením je písek

Stávající řešení, postavená zpravidla na akumulátorech na bázi lithia a dalších minerálech, sice funguje, ale má řadu slabých míst. K největším patří vysoká cena, velké rozměry a omezené množství energie, jež jsou schopné pojmout. Vědci takřka po celém světě proto hledají nové způsoby dlouhodobého skladování energie.

Například Švýcarsko již mnoho let využívá své přírodní nádrže jako obří vodní baterie. Jde o staletí starou koncepci využití potenciální energie vody uložené ve vyšších polohách. Ale výstavba takových zařízení stojí desítky až stovky milionů korun. Finské řešení je mnohem levnější alternativou.

Podobně, jako u běžných systémů pro skladování energie, se přebytek vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů přesune do pískové baterie. Namísto snahy přesouvat elektrony z jedné elektrody na druhou nebo pohánět čerpadla, jež by posílala vodu do výše umístěného zásobníku, využívá písková baterie odporový ohřev ke zvýšení teploty vzduchu, který se pak prostřednictvím výměníku tepla přenáší do písku.

První „písková baterie“ stojí ve Finsku

Díky teplotě tání v řádu stovek stupňů Celsia má věž z písku vysoký potenciál pro ukládání energie. A co je důležitější, písek tuto energii dokáže uchovávat po mnoho měsíců, což z něj činí životaschopné řešení pro dlouhodobé skladování.

Firma Polar Night Energy ve spolupráci s malou elektrárnou ve městě Kankaanpää v západním Finsku postavila první pískovou baterii. Vysoké šedé silo je naplněno asi 100 tun stavebního písku, který je nesrovnatelně levnější než lithium, kobalt a nikl používaný v tradičních bateriích. Přebytečnou elektřinou je zahříván až na teplotu kolem 500 °C.

„Je to opravdu jednoduché, líbila se nám myšlenka vyzkoušet něco nového a být první na světě, kdo něco takového udělá,“ řekl generální ředitel elektrárny Vatajankoski Pekka Passi. „Je to trochu bláznivé, chcete-li, ale myslím, že to bude mít úspěch.“

Jako zdroj tepla ano, elektřiny spíše ne

V současné době baterie napájí systém centrálního vytápění v okrese. Když jsou ceny energie vyšší, může být horký vzduch v baterii použit k ohřevu vody a následně čerpán do administrativních budov a domácností v regionu, případně využit k ohřívání vody v místním bazénu.

Jednou z velkých výzev nyní je, zda se podaří technologii rozšířit tak, aby měla skutečný význam. Dále je nutné dořešit, zda takto naakumulovanou energii bude možné využít nejen k produkci tepla, ale i k výrobě elektřiny, protože přeměna tepla zpět na elektřinu není tak energeticky účinná.

Písková baterie, ukládající energii v podobě tepla, by mohla být velmi užitečná pro celou řadu průmyslových odvětví. Teplo se využívá například v potravinářském, textilním nebo farmaceutickém průmyslu, přičemž v drtivé většině případů pochází ze spalování fosilních paliv. Využití obnovitelných zdrojů v kombinaci s pískovou baterií by tak mohlo výrazně snížit uhlíkovou stopu takových provozů.