Firma vytiskne realistickou 3D masku z vašeho obličeje. A ještě vám za to zaplatí

Je známo, že v Asii vznikají různé nápady, které jsou někdy přinejmenším zvláštní. Do této kategorie spadá i nový projekt japonské společnosti Kamenya Omoto, rozhodla se tisknout hyper-realistické 3D masky založené na opravdových tvářích. K čemu budou sloužit? To není příliš jasné. Ale pokud si necháte svůj obličej takto zvěčnit, zaplatí vám za to.

Stačí si vzpomenout na Mission Impossible a známé převleky, díky kterým agenti mohli získat tvář někoho jiného. 3D masky od Kamenya Omoto jdou tímto směrem, zakládají si na co největší realističnosti, jen nepokrývají celou hlavu, ale pouze obličej. Vždy jde o reálného člověka, kterého firma přetvoří do umělé podoby.

Tyto lidi, podle kterých by Kamenya Omoto mohla vytvářet 3D masky, aktuálně shání. Kdo bude ochotný nechat si naskenovat svůj obličej, společnost mu zaplatí necelých 8500 korun a ještě pak dostane procenta z prodeje, pokud se jeho maska bude prodávat dobře. Firma je totiž přesvědčena, že poptávka 3D tvářích vznikne.

Jeden takový výtvor se bude prodávat za 750 dolarů, tedy zhruba 16 400 korun. Předobjednávky jsou již spuštěny pod prodejním názvem That Face. Ovšem stále nebylo upřesněno, k čemu má být celá věc využita. Je to vtip? Umělecký koncept? Vyjádření společnosti příliš detailů neposkytuje. „Koupíme a prodáme vaše tváře. Sci-fi se stává realitou. Nikdo neví, co se stane ve světě, kde mají všichni stejný obličej jako vy,“ píše Kamenya Omoto.

Skutečně nevíme co se stane, protože po takovém světě nejspíš nikdo netouží. Jediné reálné využití se zatím nabízí pro zločince, kteří chtějí skrýt svou identitu, což zřejmě není směr, který autoři zamýšlejí. Řekněme tak, že jde spíše umělecko-technologický počin, Kamenya Omoto prodává také masky démonů a zvířat pro divadelní účely.