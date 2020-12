Flavanoly v akci aneb kakao jako „duševní doping“

Duševní doping se stal celkem běžnou záležitostí nejen mezi univerzitními studenty. Sahají po něm i středoškoláci, a dokonce i žáci základních škol. Pomáhají si s ním i lidé náročných profesí. Podle průzkumů provedených na amerických univerzitách užívá léky určené lidem trpícím poruchami soustředění až 40 % studentů v naději, že jim to pomůže zvládnout nároky studia.

Podle některých studií tento duševní doping nezvyšuje samotný výkon mozku, ale pouze posouvá hranice námahy, kterou jsou lidé ochotni vynaložit k dosažení cíle.

Nová studie britsko-amerického týmu vedeného Catarinou Rendeirovou z University of Birmingham otevírá duševnímu dopingu další perspektivy. Místo shánění léků na černém internetovém trhu by měl stačit nákup v obchodě s potravinami.

Jako účinný prostředek pro povzbuzení duševního výkonu se ukázaly flavanoly obsažené v celé řadě potravin rostlinného původu. Vyskytují se v zelenině i ovoci. Ve vyšších koncentracích je nalezneme v kakau nebo v některých čajích. V předvánočním a vánočním čase máme tedy všichni spoustu příležitostí užít si efektu flavanolů do sytosti.

Flavanoly bývají obvykle spojovány s pozitivními účinky na kardiovaskulární systém. Jejich efekt na práci mozku není detailněji prozkoumán.

Flavanoly zabírají jen při těžkých úlohách

Rendeirová a její spolupracovníci získali ke spolupráci zdravé dobrovolníky, které nechali dýchat vzduch obsahující 5 % oxidu uhličitého. To je sice víc než stonásobně vyšší koncentrace ve srovnání s obsahem oxidu uhličitého v zemské atmosféře, ale na druhé straně to není nic, s čím by se člověk běžně nesetkával. Stejné množství oxidu uhličitého obsahuje vzduch vydechovaný z plic.

Zvýšený obsah oxidu uhličitého navozuje v lidském organismu stav označovaný jako hyperkapnie. Mozek na ni reaguje zvýšeným přílivem krve do mozku. Nervová tkáň se tak lépe zásobuje kyslíkem a snáze se zbavuje nadbytečného oxidu uhličitého.

Vědci sledovali u dobrovolníků úroveň okysličení krve v části mozku zvané prefrontální kortex. Právě tady řešíme složité problémy vyžadující racionální uvažování. Dobrovolníci dostali za úkol řešit řadu různě složitých úloh vyžadujících logické myšlení.

V experimentů vypili dvakrát kakaový nápoj, přičemž jednou byl nápoj připraven z kakaa bohatého na flavanoly a podruhé z kakaa, které bylo flavanolů zbaveno. Ani dobrovolníci ani experimentátoři nevěděli, jaké kakao dobrovolníci právě vypili.

Psychotesty proběhly před napitím a po vypití kakaového nápoje. Výsledky měření odhalily, že po vypití nápoje bohatého na flavanoly vykazovali dobrovolníci třikrát vyšší míru okysličení krve v prefrontálním kortexu. Krev se jim také okysličovala rychleji.

Významně se dobrovolníci lišili i ve správnosti a rychlosti řešení testů. Zajímavé je, že efekt byl patrný jen při řešení těch nejobtížnějších úloh, které dobrovolníci „dopovaní“ flavanoly řešili v čase kratším o 11 %.

Na malou skupinu dobrovolníků flavanoly nezabíraly. Měření odhalilo, že tito lidé mají i bez „dopingu“ velmi dobře okysličenou krev v prefrontálním kortexu a přídavek flavanolů už na tom nedokáže nic vylepšit.