Florida zakázala výrobu a prodej uměle pěstovaného masa. Věda soupeří s tradičním zemědělstvím a obavami

Na Floridě začátkem července vstoupil v platnost zákaz prodeje a výroby uměle pěstovaného masa. Je to první americký stát s tímto omezením, ale na stejné vlně jedou už i další – Alabama, Arizona nebo Tennessee.

Tento krok vyvolává vášnivou debatu o budoucnosti potravinářského průmyslu, tradičního zemědělství a významu technologických inovací.

Tradice proti novému světu

Uměle pěstované maso, známé také jako kultivované nebo buněčné maso, se vyrábí v laboratorních podmínkách z živočišných buněk. Žádné krávy na pastvině, žádné kuřata v klecích – jen buňky v nádrži, které se množí a rostou, až z nich je něco, co vypadá a chutná jako běžné maso.

Zákaz přitom přichází v době, kdy uměle pěstované maso ještě není na americkém trhu běžně dostupné. Pouze dvě společnosti – Upside Foods a Good Meat – získaly povolení k prodeji, ale zatím jen v omezeném množství a v luxusních restauracích.

Stoupenci zákazu, mezi které patří také floridský republikánský guvernér Ron DeSantis, argumentují ochranou tradičního zemědělství a chovatelů dobytka. DeSantis označil uměle pěstované maso za součást plánu globálních elit nutit svět přejít k alternativním zdrojům bílkovin, včetně hmyzu.

Podporovatelé zákazu tvrdí, že jde o preventivní opatření. Obávají se potenciálních zdravotních rizik, protože neexistují dlouhodobé studie o bezpečnosti uměle pěstovaného masa. Za zákaz lobbují také farmáři, kteří se obávají narušení tradičního zemědělského průmyslu. Ale ne všichni. Někteří giganti jako Tyson Foods a Cargill naopak do vývoje kultivovaného masa sami investují.

Kritici zákazu tvrdí, že jde o omezování inovací a spotřebitelské volby. Upozorňují, že uměle pěstované maso by mohlo být řešením rostoucí poptávky po bílkovinách ve světě s omezenými zdroji. Produkce masa bez nutnosti chovu a porážky zvířat by mohla výrazně snížit ekologickou stopu masného průmyslu a řešit etické otázky týkající se zacházení se zvířaty.

Někteří kritici vidí v zákazu politický tah a snahu o získání podpory tradičních voličů z venkovských oblastí. Poukazují na to, že jde spíše o kulturní válku než o reálné obavy o bezpečnost potravin. Zákaz ale jinak nepodporují pouze členové republikánské strany, příznivce má i mezi demokraty.

Tohle ještě není konec

Výrobci uměle pěstovaného masa varují, že zákazy by mohly ohrozit vedoucí postavení USA v biotechnologiích. Poukazují na to, že země jako Čína investují do této technologie jako do součásti své zemědělské strategie.

Právní experti také upozorňují, že státní zákazy mohou být v rozporu s federálními předpisy. Očekává se proto, že výrobci uměle pěstovaného masa budou zákazy napadat u soudu s argumentem, že porušují ústavu.

Debata o uměle pěstovaném mase odráží širší společenské otázky týkající se technologického pokroku, tradičních hodnot a environmentální udržitelnosti. Ukazuje, jak složité může být hledání rovnováhy mezi inovacemi a ochranou zavedených průmyslových odvětví.

Ať už budou zákazy uměle pěstovaného masa úspěšné nebo ne, diskuze o budoucnosti potravinářství bude jistě pokračovat. S rostoucí světovou populací a omezenými zdroji bude otázka udržitelné produkce bílkovin stále naléhavější.

