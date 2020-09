Flying-V: V experimentálním tryskovém dopravním letounu by pasažéři seděli v křídlech

New Atlas informoval o tom, že poprvé úspěšně vzlétl zmenšený model Flying-V – tedy experimentálního tryskového dopravního letounu, v němž by pasažéři seděli v křídlech. V těch by se nacházely i palivové nádrže a nákladový prostor.

Díky tomuto unikátnímu designu by byl Flying-V o 20 % úspornější než aktuálně nejmodernější letadla na trhu. Zatím ovšem není jasné, jak dobře takové řešení může fungovat v praxi.

Ostatně, pořádným oříškem byl i test zmenšeného modelu bez posádky. Dokonce ani inženýři, kteří ho pomáhali navrhovat, si nebyli jisti, jak stroj obstojí při startu a přistávání.

„Jednou z našich obav bylo, že by letoun mohl mít nějaké potíže se vzletem, protože předchozí výpočty ukázaly, že problémem může být ‘rotace’. Tým optimalizoval zmenšený model tak, aby tomuto problému zabránil. Ale abyste měli jistotu, musíte letět,“ konstatoval Roelof Vos z Delft University of Technology.

Pokud jde o přistání, Vos ho označil za „poněkud drsné“. Důvodem je skutečnost, že letadla mají tendenci se během něj trochu naklánět tam a zpět – v důsledku čehož by lidem cestujícím ve Flying-V nejspíš bylo pěkně špatně.