Ford si patentuje software, který odposlouchává posádku auta, aby mohl servírovat cílené reklamy

Automobilky neustále hledají nové způsoby, jak vydělat na svých vozech. Jednu z mnoha možností nastínila firma Ford Motor Company, která nedávno podala patentovou přihlášku, jež bude mnoha lidem připadat jako neuvěřitelně razantní krok k invazi do jejich soukromí.

Patentová přihláška se týká „systému prezentace reklamy ve vozidle“, který by dokázal monitorovat, o čem se posádka baví, a na základě toho by zobrazoval cílené reklamy. Ano, čtete správně – Ford by rád věděl, o čem se bavíte na cestě do práce, a podle toho vám nabízel relevantní obsah, který by vás mohl zajímat.

Jedete na nákup? V Lidlu mají v akci vejce!

Technologie, označovaná jako „In-Vehicle Advertisement Presentation System“, by měla být schopna sledovat nejen rozhovory, ale také polohu, rychlost jízdy a stav okolní dopravy. Pokud byste se například zmínili o tom, že jedete na nákup, mohl by systém nabídnout reklamy na potraviny či jiné spotřební zboží. Byl by také schopen odhadnout, kdy je nejlepší reklamu zobrazit – třeba v okamžiku, kdy zrovna nediskutujete s ostatními pasažéry.

Reklamní systém v autě

„Takové systémy a metody poskytují maximální příležitost pro monetizaci založenou na reklamě,“ píše se v technické specifikaci. „Tyto systémy a metody mohou využívat znalost předpovědi cíle vozidla k poskytování relevantnějších reklam, například pokud se uživatel chystá nakupovat potraviny, nakupovat zboží atd.“

V tomto případě jde ale o něco mnohem hlubšího – o zásah do soukromí pasažérů. Lidé jsou čím dál citlivější na to, jaká data jsou o nich sbírána a jak jsou následně používána. Technologie, jako je tato, může v budoucnosti najít uplatnění například v autonomních vozech nebo robotických taxících, což pro mnohé zákazníky určitě není zrovna lákavá představa.

Patentová přihláška neznamená nasazení v praxi

Ford sice tvrdí, že podání patentu nutně neznamená, že má v plánu tuto technologii skutečně implementovat. Není divu – samotná myšlenka, že auto poslouchá soukromé rozhovory, nebude pro mnoho lidí vůbec příjemná. Ve svém prohlášení uvádí, že přihlašování patentů je běžnou součástí ochrany duševního vlastnictví. Nicméně otázkou zůstává, jak daleko jsou automobilky ochotné v oblasti sběru osobních údajů zajít.

„Podání patentových přihlášek je normální součástí každého silného podnikání, protože tento proces chrání nové nápady a pomáhá nám vybudovat robustní portfolio duševního vlastnictví,“ stojí v prohlášení Fordu. „Myšlenky popsané v patentové přihlášce by neměly být považovány za náznak našich obchodních nebo produktových plánů.“

Není to ani zdaleka poprvé, co se nějaká automobilka pustila do podobných vod. Mercedes například zpoplatnil funkci rychlejší akcelerace u svých elektromobilů, kterou si museli zákazníci předplatit za nemalý roční poplatek. Tento krok vzbudil negativní reakce a názorně ukazuje, jak se automobilky snaží vydělávat na svých vozech i po prodeji. Podobně i Ford začal v poslední době zpoplatňovat některé funkce, které byly dříve součástí standardní výbavy.

Svět automobilů se zásadně mění

Na tomto místě je vhodné ještě jednou zopakovat, že samotné podání patentu opravdu nemusí znamenat následnou realizaci. Mnoho patentů nikdy nespatří světlo světa, protože jde často o snahu zabránit konkurenci, aby danou technologii uvedla na trh jako první.

Ford například tvrdí, že i kdyby byla tato technologie vyvinuta, bude vždy klást na první místo zákazníka a dbát na jeho pohodlí a soukromí. To ovšem neodpovídá na otázku, zda sledování a analyzování rozhovorů ve voze není samo o sobě příliš brutálním zásahem do soukromí.

Je evidentní, že se svět automobilů zásadně mění a přicházejí nové výzvy nejen pro výrobce, ale i pro samotné zákazníky. Spolu s tím, jak se budeme posouvat směrem k autonomním vozidlům a chytrým autům, se patrně budeme muset smířit s tím, že se stanou součástí digitálního ekosystému, kde mohou být osobní údaje zajímavou komoditou. Otázkou je, jak velký zásah do svého soukromí jsme ochotni tolerovat a zda technologie, jako je ta od Fordu, neznamená překročení pomyslné hranice.

Zdroje: documentcloud.org, motor1.com, gizmodo.com, autoblog.com.