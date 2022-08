Ford testuje novou technologii světlometů, které dokážou promítat na silnici dopravní značky

Evropská divize automobilky Ford testuje novou technologii světlometů, která má řidičům pomoci udržet pozornost na dění na vozovce. Technologie, označovaná jako „High-Resolution Headlights“ („světlomety s vysokým rozlišením“), je volně založená na stávajících head-up displejích, jež promítají užitečné informace na čelní sklo před řidiče.

Fordův nápad jde ještě o krok dál a využívá světlomety k promítání informací na silnici před vozidlem. V ukázkovém videu jsou na vozovku promítány údaje o rychlostních limitech, šipky zobrazující směr odbočení dle navigace, upozornění na nepříznivé povětrnostní podmínky či na blížící se kruhový objezd.

Promítání informací na vozovku

Technologie by také mohla řidičům pomáhat při obtížném parkování tím, že jim promítne předpokládanou jízdní stopu nebo šířku vozidla a pomůže jim určit, zda se vejde do mezery parkovacího místa. Při zastavení by systém mohl promítat virtuální přechod pro chodce v situacích, kdy je stávající dopravní značení vybledlé.

„Head-up displeje již některým našim zákazníkům pomáhají soustředit se na cestu před nimi. Nyní však naši inženýři zkoušejí novou technologii, která by mohla řidičům pomoci sledovat vozovku.“ uvádí automobilka v příspěvku na blogu.

Jedním z argumentů ve prospěch tohoto řešení má být skutečnost, že vozidlo jedoucí rychlostí 90 km/h urazí za jednu sekundu 25 metrů. To znamená, že i krátký pohled na displej navigace ve vozidle může znamenat „jízdu naslepo“ na deset a více metrů. Jistě není třeba vysvětlovat, co vše se během toho okamžiku může stát.

Možná dobrý nápad, ale může mít i nedostatky

Promítání informací na vozovku pomocí světlometů s vysokým rozlišením by mohlo být přínosem i pro ostatní účastníky silničního provozu. Mezi další možnosti systému patří promítnutí dráhy, kterou má řidič jet, aby měl jistotu, že předjede cyklistu v bezpečné vzdálenosti.

„To, co začalo jako hra se světlem projektoru a prázdnou stěnou, může posunout osvětlovací technologie na zcela novou úroveň. Řidič by mohl získat důležité informace, aniž by musel spustit oči ze silnice.“ říká Lars Junker, který je ve Fordu zodpovědný za funkce a software pokročilých asistenčních systémů řidiče.

Magazín Techspot, který o testování novinky informoval, však přichází se zajímavým postřehem. „Na temné venkovské silnici bez dalších vozidel v okolí si lze docela dobře představit, jak by tato funkce mohla být pro řidiče přínosná. Přesunete-li se na rušnou dálnici s dalšími vozy, které rovněž používají stejnou technologii, ocitnete se rázem uprostřed prostředí, které může být pro řidiče velmi rozptylující.“