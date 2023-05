Ford už v 60. letech postavil létající auto. Opravdu se vznášelo a k jízdě mu stačilo 18 koní

Americký automobilový průmysl v šedesátých letech jako by neznal hranice. Byla to doba futuristických konceptů, v nichž se střídaly pohony od proudových po jaderné. Ford věřil, že auta budoucnosti budou létat na vzduchovém polštáři podobně jako dnešní vznášedla. Vytvořil prototyp kompaktního vozu, který by s novou technologií sloužil k rychlým přesunům mezi městy.

Projektu se chopila Fordova největší jména. Hlavním propagátorem levitujícího vozu se stal vedoucí vývoje Andrew A. Kucher, který si na pomoc vzal Davida J. Jaye, hlavního výzkumného inženýra. Projekt Levacar Mach I (podle rychlostní mety, kterou auta v té době ještě nepokořila) se rozběhl ve Ford Rotunda v Dearbornu koncem padesátých let.

Úkolem zhmotnit Levacar Mach I ve funkční prototyp byl pověřen konstruktér Gale Halderman, který později pracoval i na prvním Fordu Mustang. Stavbu stihnul za neuvěřitelných 25 dní. Vzhledem k délce 2388 mm, šířce 1219 mm a výšce 1372 mm se do interiéru vešla jen jedna sedačka.

Aby se mohl 200 kilogramů těžký koncept dostat nad vozovku, měl na podvozku trojici vzduchových trysek, během experimentů pracovaly s tlakem 340 až 410 kPa. Zajímavé je, že k vytvoření vzduchového polštáře stačilo pouhých 15 koní výkonu, dalších 2,5 koně stačily na jízdu rychlostí 32 km/h. Na hladké dráze se Levacar pohyboval pouhých 3,2 mm nad zemí, celkově byl schopen překonat překážku vysokou 25 mm.

Opravdu to létalo

Prototyp se dočkal mediální prezentace, během níž si novináři nový typ pohonu mohli na vlastní kůži vyzkoušet. Žurnalisté popsali pocit, jako při úvodní fázi vzletu letadla. Během změn rychlosti popisovali nevšední působení setrvačných sil. Ford převratný koncept ukazoval veřejnosti ve svém zázemí v Debornu, a dokonce nechal vyrobit několik modelů a stavebnici v měřítku 1:20 s červeno-krémovou barvou (občas jsou k mání na aukčních portálech, ale připravte si částku přesahující 10 000 korun).

Vizi vznášejícího se vozu nosil prý Kucher v hlavě už třicet let. Předpokládal, že by se pomocí vzduchového polštáře dalo dosáhnout rychlosti až 800 km/h. S týmem dokonce pracoval na větších osobních vozech využívajících tento pohon.



V plánu byl i Levascooter jako alternativa k dnešní elektrické koloběžce.

Bohužel plány skončily s prvním kusem Levacar Mach I, jehož osud není přesně známý. Má se za to, že ho zničil požár ve Ford Rotunda v roce 1962.