Formule 1 bude opět připomínat start rakety. FIA zvažuje návrat k desetiválcům na udržitelné palivo

Svět Formule 1 by se po více než dvou dekádách mohl vrátit k ikonickému zvuku minulosti. Po éře hybridních motorů Mezinárodní automobilová federace (FIA) zvažuje návrat desetiválcových pohonných jednotek – tentokrát však na udržitelná paliva.

Sám prezident FIA Mohammed Ben Sulayem nedávno naznačil, že by se do hry mohly vrátit ikonické desetiválce. Nešlo by však o klasické benzinové motory, nýbrž o agregáty spalující udržitelné palivo. Tato myšlenka okamžitě vyvolala vášnivé debaty mezi fanoušky i odborníky.

Dnešní formule mají „divný“ zvuk

Dnešní monoposty F1 využívají složité hybridní pohonné jednotky s turbem a elektrickou podporou. Jejich zvuk je tlumený a auta jsou těžší než kdy dřív. To je pro mnohé zklamáním, protože právě charakteristický řev motorů byl dlouhá léta synonymem F1. Sulayem uvedl, že budoucí regule by mohly umožnit návrat k lehčím a hlasitějším motorům.

Mercedes-Benz 3.0 V10

Názory na tuto vizi se různí. Někteří, včetně bývalých i současných jezdců, myšlenku podporují. Například Fernando Alonso nedávno kritizoval současné vozy: „Jsou těžké, tiché a chybí jim dynamika. Chceme zpět lehčí auta, která baví diváky.“ Ovšem výrobci motorů jako Mercedes či Ferrari se investicí do hybridních technologií nehodlají vzdát. V hybridní budoucnosti vidí nejen závodní, ale i komerční potenciál.

Jedním z hlavních argumentů proti návratu desetiválců je efektivita. Moderní hybridy využívají elektrickou energii, což jim dodává potřebný výkon a zároveň snižuje spotřebu. Na druhou stranu, udržitelné palivo by mohlo být kompromisem mezi ekologií a atraktivitou. Pokud by F1 přešla na syntetická paliva, která jsou uhlíkově neutrální, mohla by teoreticky opustit složité hybridní systémy a vrátit se ke spalovacím motorům.

Zatím je to jen úvaha FIA

Šéf F1 Stefano Domenicali se k tématu vyjádřil opatrně: „Pokud udržitelné palivo skutečně zajistí nulové emise, musíme zvážit, zda jsou složité hybridy stále nutné. Možná bychom mohli přejít na lehčí a hlasitější motory.“ FIA a F1 se v poslední době často neshodují, ale v tomto ohledu mají překvapivě podobný názor.

V tuto chvíli není žádný konkrétní plán na návrat desetiválcových motorů. Jde spíše o úvahu FIA, která zatím nemá podporu klíčových výrobců motorů. Současné týmy (Mercedes, Ferrari, Red Bull) jsou silně pro hybridní budoucnost.

Klíčovou roli v rozhodování budou hrát udržitelná paliva. F1 totiž od příštího roku přechází na 100% syntetická paliva. Pokud se ukážou jako efektivní, mohlo by být dalším krokem nahrazení složitých a nákladných hybridních pohonných jednotek. „Možná už nebudeme potřebovat tak komplikovaná a nákladná řešení,“ naznačil Domenicali.

Návrat po 25 letech?

Motory s deseti válci byly naposledy používány v roce 2005, kdy je nahradily osmiválce, a později současné šestiválcové hybridy. Pro mnohé fanoušky byl zvuk desetiválců jedním z hlavních lákadel. Pokud by se vrátily, přinesly by nejen nostalgii, ale i větší emoce. Otázkou zůstává, zda budou automobilky ochotné investovat do jejich vývoje.

Rozhodnutí bude záležet především na týmech a výrobcích. Ti se momentálně zaměřují na hybridní technologie a elektrifikaci. Navíc investice do vývoje nových spalovacích motorů by mohla být velmi nákladná. Dalším problémem jsou náklady na palivo – syntetická paliva jsou zatím drahá a jejich výroba zatím není optimalizovaná.

Ačkoli se tedy vynořila myšlenka návratu desetiválcových motorů, její realizace je značně nejistá. Nejbližší změny v pravidlech se chystají na rok 2026, kdy hybridní pohonné jednotky dostanou silnější baterie. Pokud se ale ukáže, že je udržitelné palivo skutečně efektivní a ekologicky přijatelné, možná se po roce 2030 dočkáme návratu hlasitějších a lehčích monopostů.

Zdroje: Ars Technica, One Stop Strategy, Speed Cafe, Jalopnik