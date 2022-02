Už víte, že boby jsou jedním z nejrychlejších olympijských sportů. V zatáčkách na ně často působí stejné přetížení jako na piloty ve stíhačkách. Pilot českého čtyřbobu Dominik Dvořák vysvětluje, co všechno je třeba, aby bobisté i bob podali co nejlepší výkon.

A my se na to podíváme z hlediska fyziky. Jak na bobu udělit co nejvyšší možnou rychlost? Jak pracovat s gravitací, která je pro všechny týmy stejná? A proč mají Němci přece jen náskok?