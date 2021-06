Formule 1 nepřejela jen Karlův most. Red Bull s ní řádil od Prahy až po Pálavu. Tohle video je pecka!

Red Bull v posledních letech velmi rád bere vůz formule 1 na známá nebo neobvyklá místa. Jezdil v ní po sněhu v Kitzbühelu, na pláži v Miami, po Golden Gate Bridge. Nedávno se také projel po mostě nad Bosporem.

V dubnu zavítal Red Bull do Česka a na Slovensko, aby zde natočil film s trefným názvem From Castle To Castle. Ve filmu si zahrají Pražský i Bratislavský hrad. Ale nejen to. Vůz Red Bullu navštívil také Moravu (Lednice, Nechory, Velké Bílovice) nebo Tatry.

V klipu účinkuje mistrovský vůz RB7 z roku 2011. Sebastian Vettel a Mark Webber získali s tímto vozem v 19 závodech celkem 18 pole position, 27 pódií a 12 vítězství. V Praze a Česku ale do vozu usedl skotský závodník David Coulthard, který je vítězem 13 závodů formule 1, ve které závodil v letech 1994 až 2008.

Kromě vozu formule 1 uvidíte ve filmu také akrobatické letadlo, které pilotuje vítěz Red Bull Air Race Martin Šonka.

„Mít letící letadlo jen pár metrů nad svou hlavou byla výjimečná příležitost, kterou člověk jen tak nezažije,“ říká David Coulthard.

„Má to svá úskalí a opravdu to není jednoduché,“ doplňuje skotského pilota F1 Martin Šonka. „V momentě, kdy jsme byli přímo nad sebou, jsme se moc neviděli, vnímali jsme se jen periferně, protože jsme oba měli omezený výhled,“ říká český letecký akrobat s tím, že se během letu musel dívat dopředu, aby dokázal odhadovat výšku. David Coulthard zase kvůli helmě a chrániči hlavy nemohl zvednout hlavu. Srovnat formuli s letadlem tak mohl jen podle zrcátka, které mu jeho tým přilepil nad volant.

„Jedna z věcí, která mě baví na mém závodnickém důchodu, je, že mohu v rámci natáčení ukazovat formuli v různých zemích. Spojuje to nejlepší z toho, co může Red Bull nabídnout, a já si užívám příležitosti být součástí show,“ říká David Coulthard.

Vedle Davida Coultharda a Martina Šonky se ve filmu objeví česká biatlonová hvězda Markéta Davidová, motocyklový závodník Štefan Svitko, rapper Rytmus a letmým hudebním odkazem i skladatel Bedřich Smetana.

Red Bull vyhrál tituly mezi jezdci i týmy v letech 2010 až 2013. Od roku 2014 vládne formuli 1 stáj Mercedes. Letos by se však mohla karta obrátit. Mezi jezdci vede po šesti závodech jezdec Red Bullu Max Verstappen. Red Bull pak vede také v Poháru konstruktérů.