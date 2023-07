Francie musela snížit výkon jaderných elektráren. Příliš ohřívají vodu v řekách

Francouzská energetická společnost Electricite de France SA o víkendu snížila výkon svých jaderných elektráren, protože vlna veder omezila množství vody, které lze vypouštět do řeky Rhôny. Firma již na začátku minulého týdne varovala před možným omezením výroby, neboť jižní Francii zachvátilo teplé počasí, které zvýšilo teplotu vody v řece, informuje zpravodajský web Euronews.

EDF používá vodu k chlazení jaderných reaktorů a následně ji vypouští do řeky. Přehřátí vodního toku by mohlo ohrozit ryby a další volně žijící živočichy. Z tohoto důvodu zastavil jeden ze čtyř 900MW reaktorů v elektrárně Bugey od sobotního rána do nedělního večera výrobu energie.

Omezení výkonu na polovinu

Bugey s celkovým výkonem 3,6 GW omezila výrobu elektřiny na polovinu. Podobně musela reagovat i další elektrárna na řece Rhôně – Saint Alban – která namísto maximálního výkonu 2,6 GW dodávala pouze 1,3 GW.

Electricite de France již ve čtvrtek upozornila, že se omezení výroby – s ohledem na vývoj meteorologické situace – může protáhnout, nebo naopak zkrátit. Opatření nezavdalo důvod k obavám z hlediska krátkodobé bezpečnosti dodávek, zejména protože poptávka po elektřině byla o víkendu nižší, mimo jiné i v důsledku svátku Dne Bastily.

Již nyní je však jisté, že EDF bude muset své atomové elektrárny i nadále přizpůsobovat teplejším létům a dalším jevům způsobeným probíhající změnou klimatu. Výrobci elektřiny musejí v takových situacích k výrobě energie využívat více zemního plynu, což zpomaluje sezónní plnění zásobníků.

Horké počasí nejen zvyšuje teplotu vody v řece, ale také snižuje její hladinu, což působí jaderným elektrárnám další komplikace. Největší potenciál pro kritickou úroveň oteplení má řeka Garonne v jižní Francii, nicméně na ní ležící elektrárna Golfech je v současné době až do poloviny srpna mimo provoz kvůli údržbě.

Opakování loňského scénáře

Opakuje se tak situace z loňského roku, kdy Francie taktéž zažila velice horké léto. Tehdy se společnosti EDF podařilo získat od provozovatele sítě několik výjimek – poté, co řada odstávek reaktorů omezila dodávky elektrické energie, mohla pokračovat ve vypouštění vody do řek.

Provozovatel elektráren uvedl, že studie, kterou provedl, ukázala, že loňské vyšší teploty vody neměly žádný dopad na biologickou rozmanitost v řece či jejím okolí. Proti tomu studie provedená francouzskou organizací ASN, která dohlíží na jadernou bezpečnost, zaznamenala během vlny veder mírný nárůst růstu řas a planktonu v okolí elektrárny Bugey. U elektrárny Saint Alban byly během podzimu ovlivněny také populace ryb.

Francie je na jaderných elektrárnách do značné míry závislá – představují totiž přibližně 70 % francouzského energetického mixu. Podle analytika ze společnosti Kpier Emerica di Vigana je nepravděpodobné, že by nucená odstávka výrazněji ovlivnila ceny elektřiny.