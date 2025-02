Francie vyvíjí obří nákladní vzducholodě. Létající velryby pohání 32 elektromotorů a unesou 60 tun zboží

Tyto motory jsou extrémně lehké a účinné, takže umožňují dlouhé lety s minimální uhlíkovou stopou. V současnosti využívá LCA60T kombinaci vysokonapěťových lithium-iontových baterií a turbínových generátorů. Do budoucna je v plánu přechod na vodíkové palivové články, čímž by se vzducholoď mohla stát plně ekologickým dopravním prostředkem. Provozní náklady by přitom měly být jen pětinové ve srovnání s běžnými nákladními letadly, jako je například Airbus Beluga. | Zdroj: Flying Whales