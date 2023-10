Francouzské elektrokolo Pi-Pop nepotřebuje lithiový akumulátor a dobíjení ze sítě. Vystačí si s kondenzátory a rekuperací

Francouzský výrobce inovativních elektrokol Pi-Pop vyrukoval se svým nejnovějším modelem, který se chlubí bezbateriovým provozem. Lithiové akumulátory totiž nahradily superkondenzátory.

Byť je výrobce na svém webu docela skoupý na slovo, podle stručného popisu se nejspíše jedná o vcelku běžné uhlíkové dvouvrstvé superkondenzátory (EDLC), které jsou hojně rozšířené v průmyslu, automotive aj.

Nízká energetická hustota, ale ekologičtější

Běžné superkondenzátory sice mají oproti obvyklým akumulátorům mnohem menší energetickou hustotu – pojmou zlomek Wh Li-ion/Li-pol v klasickém elektrokole –, nicméně díky absenci lithia jsou podle výrobce ekologičtější a při správném zacházení samozřejmě nabídnou také řádově mnohem více nabíjecích/vybíjecích cyklů.



Místo lithiových akumulátorů vcelku běžné uhlíkové superkondenzátory

Nutno ovšem podotknout, že takových cyklů mohou být kvůli nízké kapacitě i za jediný den desítky (nebo i stovky), takže praktická životnost kondenzátorů by měla být 10-15 let.

Do mírně zvlněné roviny měst

Specifický charakter zdroje energie předurčuje způsob používání celého kondenzátorového kola. Podle Pi-Popu rozhodně nebude plnit roli třeba horského bicyklu, se kterým vyrazíte na Šumavu. V takovém případě byste totiž přišli o veškerou šťávu už v půli prvního menšího kopce.



Kondenzátorové elektrokolo je dopravní prostředek do města a nikoliv na Šumavu. Šťáva by měla totiž stačí pro převýšení do 50 metrů a 500 metrů táhlého stoupání

Pi-Pop je naopak elektrokolo do města a spíše do roviny. Kondenzátory podle výrobce pomohou s 500 metrů táhlým výšlapem do kopečku s převýšením okolo 50 metrů. Co se stane pak? Kondenzátory se vybijí, a na řadu přichází nutná rekuperace.

To znamená, že výrobce předpokládá, že po zdolání kóty bude následovat zase cesta dolů – nebo alespoň jízda pro rovině – a dobití kondenzátorů. Jelikož mají zlomek kapacity lithiového akumulátoru, rekuperace by tu neměla být jen na efekt, ale opravdu funkční.



Kondenzátorové kolo se neustále vybíjí a zase nabíjí rekuperací. Bude fungovat při jízdě po rovině nebo v mírně zvlněném terénu

Suma sumárum, Pi-Pop předpokládá, že při jízdě v rovinatém nebo mírně zvlněném městě se bude jeho nejnovější kondenzátorové elektrokolo neustále vybíjet a dobíjet výhradně rekuperací a bez potřeby síťového zdroje.

2 450 eur

Jestli to bude opravdu fungovat a rekuperace (nutná i na rovině) neodebere vašemu svalstvu příliš mnoho energie jako staré dynamo na zaprášeném kole po babičce, ověří až první zákazníci, kteří za tuto legraci utratí 2 450 eur.



Parametry bicyklu

Mimochodem, pokud byste měli náhodou cestu do Orléans a Rennes, můžete si kolo vyzkoušet zdarma.