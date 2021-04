Francouzské komando šlo do boje s robopsem Spot. Zatím jen na cvičišti

Francouzští kadeti se na Twitteru pochlubili fotografiemi z cvičení, při kterém vojáky doplnila robotická technika. Tamní škola pro důstojníky Saint-Cyr Coëtquidan totiž testovala jejich schopnosti v obranných i útočných operacích.

Každé z kol si nejprve vyzkoušeli pouze studenti a poté jej absolvovali s roboty. Cílem bylo zjistit, co skutečně dokážou a jestli je to v praxi k něčemu dobré. Sada fotografií by dozajisté zapadla, kdy se ovšem na snímcích neobjevil také americký Spot od Boston Dynamics.

21. Je déploie le robot pour reconnaitre OSCAR3.

Retour en images sur l’exercice de recherche appliquée organisé les 30 et 31 mars par l’EMIA et le centre de recherche. Robotisation du champ de bataille : sensibiliser les élèves aux enjeux de demain. #CapaciTERRE #Robots pic.twitter.com/HiZ2BFOZPY — Saint-Cyr Coëtquidan (@SaintCyrCoet) April 6, 2021

Podle účastníků bojových simulací měl sice kvůli malým rozměrům problémy s výdrží na baterii, a tak nemohl dokončit celou misi, svojí přítomností na bojišti jako průzkumník zachránil životy.

Jakékoliv bojové (byť zatím jen simulované) využití pokročilé robotiky budí vášně, samotný Boston Dynamics se proto nechal slyšet, že přímo on s francouzskou armádou nespolupracuje a Spota si pořídila skrze místního distributora. Nicméně i samotný Boston Dynamics vyrostl velkou měrou na spolupráci s obrannou agenturou DARPA.