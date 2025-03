Francouzský jaderný deštník pro Evropu. Snaha nahradit Washington je v tuto chvíli hlavně politické gesto

V turbulentní době mezinárodní politiky, kdy slábnou transatlantické vazby, se opět vynořuje otázka evropské obranyschopnosti. Francouzský prezident Emmanuel Macron v reakci na nejistou pozici USA ohledně garance evropské bezpečnosti otevřel debatu o rozšíření francouzského jaderného deštníku. Co se za tímto pojmem skrývá a jak reálná je jeho implementace? Jaderný deštník znamená garanci jaderné mocnosti bránit svého spojence, který jaderné zbraně nevlastní.

Francie, jakožto jediná jaderná mocnost v Evropské unii, disponuje zhruba 290 jadernými hlavicemi (jedná se o odhad, přesný počet podléhá utajení), což sice může působit jako vysoké číslo, ale ve srovnání s Ruskem, které jich má přes 5500, jde o zanedbatelný arzenál. Macronova nabídka tak vyvolává otázky ohledně reálné schopnosti Francie chránit celou Evropu. Klíčovou roli hraje strategie jaderného odstrašení, která spoléhá na nejistotu agresora ohledně reakce napadeného. Může to ale fungovat s takto rozdílným rozložením sil?

Čím se liší francouzský deštník od amerického?

Jaderné odstrašení funguje na principu strategické nejistoty – potenciální útočník musí být ponechán v nejistotě, zda by druhá strana skutečně použila své zbraně. Francouzská doktrína tradičně hovoří o obraně „životních zájmů“ země, ale tyto zájmy byly vždy úmyslně formulovány velmi obecně. Toto mlžení tak nutí agresora přemýšlet o tom, zda útok stojí za riskování katastrofální odvety.

Počty jaderných zbraní

Emmanuel Macron již od roku 2020 opakovaně navrhuje, aby se francouzský jaderný potenciál stal součástí širší evropské obranné strategie. Tato myšlenka dostala nedávno nový impuls, když pravděpodobný budoucí německý kancléř Friedrich Merz projevil zájem o spolupráci v této oblasti. Francouzský arzenál by mohl odradit potenciálního agresora, který by musel počítat s tvrdou odvetou, včetně zničení důležitých měst jako je Moskva.

Zásadní rozdíl mezi francouzským a americkým přístupem spočívá v doktríně. Americké jaderné zbraně jsou v Evropě rozmístěny v rámci programu NATO Nuclear Sharing, kde o jejich použití rozhodují výhradně USA, byť po konzultacích s hostitelským státem. V případě francouzského deštníku by však rozhodnutí zůstalo výhradně na bedrech francouzského prezidenta. To pochopitelně vyvolává obavy o spolehlivost a zájmy, které by Paříž při případném použití zbraní sledovala.

Myšlenka evropské jaderné nezávislosti má kořeny v dávné historii. Už Charles de Gaulle v 60. letech minulého století prosazoval nezávislou francouzskou jadernou politiku a menší závislost na USA. Aktuálně se nabízí paralela s tehdejší dobou. Macron navazuje na tuto tradici a zdůrazňuje, že Evropa si musí zajistit vlastní bezpečnost bez ohledu na transatlantické spojenectví. Otázkou zůstává, nakolik je tato vize reálná a životaschopná.

Letadla s jadernými zbraněmi v Německu či Polsku

Klíčovou roliv této debatě hraje Německo. Nově vznikající vláda pod vedením Friedricha Merze se k myšlence francouzského jaderného deštníku staví vstřícněji než její předchůdci. I tak bude ale nutné překonat značné politické a finanční překážky. Německá veřejnost je silně protijaderně naladěná a případné sdílení nákladů na údržbu a modernizaci francouzského arzenálu by vyžadovalo značné investice, které by mohly narazit na odpor.

Pokud by mělo dojít k rozšíření francouzské ochrany na další země Evropy, byla by zapotřebí nejen politická, ale i logistická změna. Znamenalo by to například rozšíření francouzského arzenálu, které by vyžadovalo obnovení výroby štěpného materiálu v Pierrelatte a Marcoule.

Francie by mohla rozmístit svá letadla schopná nést jaderné střely v jiných evropských zemích, například v Německu nebo Polsku. To by vyžadovalo souhlas hostitelské země a mohlo by to vyvolat napětí s Ruskem. Toto opatření by zvýšilo odstrašující účinek a také vyslalo jasný signál evropské jednoty vůči Rusku, které by muselo počítat s možností, že útok na jednu zemi by vyvolal reakci celé Evropy.

Francouzský jaderný deštník je v tuto chvíli spíše politickým gestem než reálnou alternativou k americké ochraně. I když se Evropa snaží posílit svou obranyschopnost a snížit závislost na USA, jaderná nezávislost zůstává vzdáleným a obtížně dosažitelným cílem. Bude nutné vyřešit spoustu otázek, než bude moci Evropa spoléhat na vlastní jaderné odstrašení.