Frankensteinovská oprava: Francouzské námořnictvo „transplantuje hlavu“ ponorky

Ponorky třídy Rubis představují útočné jaderné ponorky Francouzského námořnictva. Mají jeden jaderný reaktor a jejich posádku tvoří 66 důstojníků a námořníků.

Jsou vyzbrojeny torpédy, minami a od roku 1985 také upravenými protilodními střelami MM38 Exocet. První z nich vstoupila do služby v roce 1983 a bylo jich postaveno celkem 6. S plným výtlakem 2 670 tun jde o nejmenší ponorky tohoto typu na světě.

Dne 12. června 2020 vypukl požár na ponorce Perle (S-606), která v té době procházela opravami v doku na námořní základně v Toulonu. Zřejmě šlo o úder blesku.

Na palubě ponorky v té chvíli nebylo palivo pro jaderný reaktor, baterie ani zbraňové systémy. Přesto bylo hašení požáru velmi náročné. Nikdo nebyl zraněn, ale škody na ponorce jsou značné.

Hodně neobvyklá rekonstrukce

Ponorka Perle je přitom nejmodernější ponorkou své třídy. Do služby vstoupila v roce 1993 a měla sloužit ještě několik let. To je zřejmě jednou z hlavních motivací pro postup Francouzského námořnictva, které se rozhodlo opravit nebo spíše rekonstruovat ponorku Perle pozoruhodným způsobem. Jde o transplantaci „hlavy“ tedy přední části ponorky, za kterou by se nemusel stydět ani doktor Frankenstein.

Francouzi využili toho, že v červenci 2019 byla ze služby vyřazena starší sesterská ponorka Saphir (S-602). Na této ponorce dosloužil především jaderný reaktor, umístěný v zadní části ponorky, jinak je do značné míry v pořádku. Požár ponorce Perle poškodil především přední část. Je natolik zničená, že je nepoužitelná.

Proto se Francouzské námořnictvo rozhodlo pro „transplantaci“, při které velmi precizně oddělí „hlavu“ ponorky Saphir a „transplantují“ ji ponorce Perle, které nahradí zničenou část. Bude to sice jiná ponorka než předtím, ale opět ponese jméno Perle.

Nová Perle bude o metr a kus delší a o 68 tun těžší. Tento „chirurgický“ zákrok bude technologicky velmi náročný. Trupem ponorky prochází ohromné množství kabelů a rozmanitých systémů, které bude nutné přerušit a znovu napojit tak, aby bez problémů fungovaly.

Velkou pomoc poskytuje digitální inženýrství, které zahrnuje věrný 3D digitální model ponorky Perle. S tímto modelem si technici připravují a kontrolují všechny zákroky, které musí během unikátní transplantace zajistit.

Titulní foto: Fotograf/Photographe/Photographer: Jean-Michel Roche, CC-BY-SA-3.0