Futuristické torpédoborce třídy Zumwalt dostanou jako první hypersonické zbraně

Americké raketové stealth torpédoborce třídy Zumwalt sice vypadají jako technologie ze science-fiction, ve skutečnosti je ale prakticky od samotného počátku provázejí problémy a tvrdá kritika z mnoha stran. Jedním za aktuálních závažných problémů je, že tyto lodě trpí nedostatkem munice pro své hi-tech zbraně.

To motivovalo americký Kongres, aby usiloval o přednostní vyzbrojení těchto plavidel novými hypersonickými zbraněmi Conventional Prompt Global Strike (CPS). Tím by se měla podstatně zvýšit jejich palebná síla. Jestli k tomu skutečně dojde, tak se torpédovce třídy Zumwalt stanou prvními plavidly U.S. Navy, které budou mít k dispozici tyto zbraně.

Podle amerických médií budou výdaje na obranu USA pro rok 2021 zahrnovat položku na toto vyzbrojení torpédoborců třídy Zumwalt. Zbraňový systém CPS odpaluje střely, jejichž rychlost přesahuje Mach 5, tedy pětinásobek rychlosti zvuku.

Přesný údaj je přitom stále utajován. Tyto střely mají za úkol velmi pohotově likvidovat cenné pozemní cíle. Systém CPS byl původně navržen pro americké ponorky, teď by se to ale mělo změnit.

Lovci nepřátelských lodí

Americké námořnictvo na počátku zamýšlelo využívat torpédoborce třídy Zumwalt především pro útoky na pevninu. Z původně objednaných 32 torpédoborců tohoto typu ale nakonec zůstaly jen tři – USS Zumwalt, USS Michael Monsoor a USS Lyndon B. Johnson, který je stále ještě ve výstavbě.

Kvůli této zásadní změně mimo jiné závratně stoupla cena za jeden kus přesně naváděné munice pro dělostřelecký systém těchto torpédoborců, Advanced Gun System ráže 155 milimetrů. Zatímco původně byla cena za jeden náboj 50 tisíc dolarů, dnes činí 566 tisíc dolarů. Cena přes půl milionu dolarů za jeden výstřel z děla je naprosto likvidační. S takovými zbraněmi se války obvykle nevyhrávají.

V důsledku toho U.S. Navy změnili bojové využití těchto torpédoborců. Stali se z nich lovci lodí protivníka. To ale znamená, že torpédoborce třídy Zumwalt potřebují vhodné zbraně, především pokročilé protilodní střely. A to bude problematické. Zatím není jasné, jak to vlastně chce americké námořnictvo provést.

Hypersonické střely CPS jsou příliš velké na to, aby se vešly do vertikálních odpalovacích komor na palubě torpédoborců třídy Zumwalt. Zřejmě dojde k provizornímu umístění hypersonických systémů přímo na palubu torpédoborců. To ovšem ovlivní jejich pečlivě vybalancovaný stealth design. Stejně tak budou zřejmě postiženy či omezeny operace s helikoptérami a drony torpédoborců, které vzlétají z jejich paluby.

Všechny tyto úpravy a komplikace rozhodně neprospějí připravenosti plavidel a jejich možnému nasazení v akci. Jak je vidět, smůle a problémům se tato pozoruhodná plavidla nevyhnou ani do budoucna.