Futurolog ukázal vizi bizarní továrny s robotickými dělohami. Vyrobí 30 000 dětí ročně

Blíží se konec roku, a tak už na internetu mnozí bilancují a předpovídají, kam se posuneme v následujících letech. Futurolog Hashem Al-Ghaili si nebral servítky a rozeslal do světa svoji šílenou vizi továrny na děti.

Jmenuje se EctoLife a podle Hashema by jednou mohla pomoci v zemích, které už dnes zápasí s příliš velkým úbytkem obyvatelstva. Al-Ghaili zmiňuje třeba Bulharsko, Japonsko nebo Jižní Koreu. Tuzemští demografové naopak odhadují, že se počet obyvatel Česka do konce století příliš nezmění. Výrazně ale poskočí průměrný věk.

Takže dejme tomu, že máme sobotu 19. prosince roku 2122 a vaši prapravnuci si právě užili další epizodu oblíbeného neurálního pořadu Týden Živě, ve kterém se tentokrát AI avatary Filipa Kůžela a Jakuba Čížka věnovaly čerstvě spuštěnému prenatálnímu zařízení poblíž Berouna.

EctoLife: Vize továrny na děti

30 000 růstových podů

Je to první český EctoLife, který po sérii podobných komplexů ve světě konečně otevřel brány i u nás. Fabrika na děti se skládá ze 75 laboratoří, z nichž každá obsahuje 400 růstových podů – syntetických a plně automatizovaných děloh, které jsou odpovědí na pokračující uvadající plodnost lidstva v 21. a 22. století.



Bizarní vize továrny na děti EctoLife

Jeden EctoLife během následujícího roku vyprodukuje až 30 000 dětí.

Pomiňme na chvíli, proč zrovna 75 laboratoří po 400 podech a jak na toto číslo Hashem vůbec přišel, jelikož je to ale futurolog, každý nápad vychází z nějakého reálného základu. Al-Ghaili se tentokrát inspiroval pokusem (PDF) z roku 2017.

Osm jehňat v syntetické děloze

Před pěti lety totiž vědci z výzkumného ústavu Dětské nemocnice ve Filadelfii úspěšně vyzkoušeli první umělé dělohy, ve kterých si zhruba měsíc lebedilo osm nebohých plodů jehňat, aby poté mohly dozrát v klasickém inkubátoru.



Jehněčí plod v syntetickém lůně 4. den po vyjmutí z ovce a o měsíc později

Každé jehně bylo naložené v chutném láku, který svým chemickým složením napodoboval plodovou vodu, no a syntetická pupeční šňůra se zase postarala o cirkulaci živin.

Jak to s těmi osmi jehňaty nakonec opravdu dopadlo, už článek publikovaný v časopisu Nature Communications nezmiňuje, vize EctoLifu nicméně přesně takový vak posouvá do lidské praxe.

Zatím nic podobného neexistuje

Dnes naprosto hypotetický pod by se podobným způsobem postaral o celý průběh růstu lidského plodu počínaje umělým oplodněním a konče porodem.



Schéma umělého lůna pro jehňata z roku 2017

Nemá smysl rozebírat otázku jak by to sakra dokázal – i v případě filadelfského experimentu se o první 3 až 4 měsíce růstu postaralo lůno skutečné ovce –, ale dejme tomu, že to v příštích sto letech věda prostě vyřeší.

Recyklace odpadu

Dítě vašich potomků z 22. století se tedy vznáší v biochemické polévce, umělá pupeční šňůra mu dodává veškeré potřebné živiny a zároveň odvádí odpad.



O výživu se postará umělá pupeční šňůra

EctoLife samozřejmě staví na cirkulárním hospodářství, odpad je tedy opět rozložený na základní činitele a transformován v živiny, které čerpadlo napumpuje do ostatních podů.

Haptický oblek, který bude také kopat

Aby plod neztratil kontakt s biologickou matkou, pod je vybavený reproduktory, takže plodu můžete skrze mobilní aplikaci nastavit playlist podle svého gusta.



Dálkové sledování plodu v apce samozřejmostí

A aby měla co možná nejtěsnější kontakt i budoucí matka, EctoLife nabízí ženám speciální haptický oblek s bezdrátovou komunikací. Když zralý plod kopne nožičkou, kopne oblek i vás.

Virtuální realita v umělé děloze

Hashem šel ve svých představách opravdu až na dřeň, takže jej napadlo, že by mohla být v nitru podu také 360° kamera a mikrofonové pole. K čemu? No přece pro virtuální realitu a bizarní zážitek, kdy po nasazení brýlí uvidíte a uslyšíte to samé, co vaše budoucí dítě.



Zapomeňte na rozmazanou fotku z ultrazvuku

EctoLife se zrodí v dobách, kdy už lidstvo vyřeší všechny etické otázky ohledně genetického inženýrství třeba metodou CRISPR, takže si budou moci movitější zájemci předplatit balíček Elite.

Ten zajistí úpravu DNA takovým způsobem, aby mělo dítě správnou barvu očí, vlasů, odstín kůže a samozřejmě odolnost proti obvyklým infekcím a dalším zdravotním neduhům.

Až nadejte ten den, pod se otevře jako vajíčko

Když konečně nadejde ten den, pár se dostaví ke svému podu a dítě si z něj vyloví. Aby nedošlo k záměně, součástí legitimizace nového potomka bude samozřejmě genetický test rodičovství.



Porod podle vize EctoLife

Pokud vám tato vize případá poněkud nelidská – nikdo přece nechce strávit prvních devět měsíců naložený v jakési matici lahví s ostatními plody, nebojte se, EctoLife nabídne i mobilní pody, které si odvezete domů a potomka si vypěstujete přímo v dětském pokoji.

Sci-fi? To by byla pro naše předky i současnost

Ostatně, pokud se vývoj v medicíně ubírá i cestou domácí léčby a dnes pacient bez návštěvy nemocnice zvládne třeba automatizovanou peritoneální dialýzu se vzdáleným monitoringem přes internet, proč by si nemohl za sto let nechat v obývacím pokoji dozrát i nějaké ty potomky, viďte?



Mobilní pod a výroba dítěte přímo v jeho pokojíčku

Zní to celé jako naprosto šílené a ničím podložené sci-fi? Zní! Samozřejmě že zní. Nicméně stejný dojem by zase z dnešní doby měli i naši praprarodiče z počátku minulého století. Vždyť celý obor moderní asistované reprodukce a dětí ze zkumavek byl naprosto nepředstavitelný ještě před několika málo desítkami let.

Máme tedy jen jednu jistotu. Jak bude v praxi vypadat prenatální péče v roce 2122, se drtivá většina z nás tak jako tak nedozví. Pokud by se to některému z našich nejmladších čtenářů přece jen podařilo, nechť nám za sto let napíše do diskuze pod článkem.