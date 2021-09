Fyzik Michio Kaku říká: „Mimozemšťané mohou být o miliony let vyspělejší než my.“

Známý teoretický fyzik a popularizátor vědy Michio Kaku se opět vyjádřil k tématice UFO. Podle jeho názoru by badatelé měli věnovat více pozornosti možnosti, že mnohé tyto objekty jsou mimozemského původu.

„Myslím, že ptát se odkud tato pozorování UFO pocházejí, je legitimní vědecká otázka,“ uvedl mj. na svém Twitteru.

„Představte si, že mimozemšťané jsou o miliony let vyspělejší než my… otvírají se nové fyzikální zákony, takže mějte otevřenou mysl,“ dodal o pár minut později.

Jako setkání Montezumy s Cortésem?

Připomeňme, že Kaku je přesvědčen o tom, že první kontakt s nějakou takovou pokročilou civilizací nejspíš navážeme ještě v tomto století. Měli bychom však být velmi opatrní.

„Všichni víme, co se stalo Montezumovi, když se před tolika stovkami let setkal s Cortésem v Mexiku,“ konstatoval mj. v rozhovoru pro The Guardian.

Osobně se sice domnívá, že mimozemšťané budou spíše přátelští než nepřátelští, ale samozřejmě připouští i možnost, že se v tomto ohledu může mýlit.