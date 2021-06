Fyzik varuje před navázáním kontaktu s mimozemšťany. Mohl by to prý být konec života na Zemi

Fyzik a bývalý redaktor prestižního žurnálu Nature Mark Buchanan ve svém novém článku pro Washington Post důrazně varoval před pátráním po mimozemských civilizacích

„Je pravděpodobné, že za to, že dosud nemáme žádné důkazy o kontaktu s mimozemskými civilizacemi, bychom měli být všichni vděční. Pokud mimozemšťané existují, pokus o komunikaci s nimi by pro nás mohl být extrémně nebezpečný,“ tvrdí.

„Musíme zjistit, zda je to moudré – nebo bezpečné – a jak takové pokusy organizovat,“ dodává.

Osud lidstva v rukou radioastronomů?

Buchanan je rovněž přesvědčen o tom, že hledání mimozemšťanů již dosáhlo takového stadia technologické propracovanosti, že vzhledem k současným rizikům vyžaduje přísnou regulaci na národní i mezinárodní úrovni.

Bez ní totiž i jedna jediná osoba s přístupem k dostatečné výkonnému vysílacímu zařízení může podniknout takové akce, které ovlivní budoucnost celé planety – a osud lidstva by neměl být ponechán v rukou „hrstky radioastronomů“.

Z výše uvedených důvodů by proto prý bylo nejlepší ještě chvíli počkat a zatím vyvinout rozumný regulační rámec. „Mělo by se to stát teď. Nebo brzy. Než bude pozdě,“ uzavírá Buchanan.