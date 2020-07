Gadget za 25 000 dolarů umožní ukrást téměř každé moderní auto

Bulharská společnost SOS Autokeys prodává zařízení zvané SOS Key Tool, které dokáže emulovat signál celé řady FOB klíčů. Jinak řečeno, umožní vám ukrást téměř každé moderní auto.

Výše jmenovaná firma sice tvrdí, že rozhodně nechce dělat nic nelegálního, nicméně její zákazníci podle dostupných informací nemusí procházet žádnou kontrolou.

Majitelé SOS Key Tool, jehož cena činí 25 000 dolarů, mohou skenovat a zaznamenávat jakýkoli signál přicházející z cílového automobilu. Toto zařízení vám dokonce umožní vůz nastartovat (prostřednictvím bezklíčového zapalování).

Jak ukazují následující záběry z domácí bezpečnostní kamery, podobnou technologii pravděpodobně využívali i hackeři, kteří se v srpnu loňského roku zaměřili na Tesly:

Pro úplnost dodejme, že poté, co o celé záležitosti napsal článek magazín The Drive, SOS Key Tool z nabídky SOS Autokeys najednou „zmizel“. Že by zavládl zákon a pořádek?