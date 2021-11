Gaia zjistila, že většina malých galaxií kolem Mléčné dráhy dorazila nedávno

Evropská vesmírná observatoř Gaia opět potvrdila své kvality. Data Gaii teď podle odborníků přepisují historii Mléčné dráhy a jejího okolí. Zdá se, že malé satelitní galaxie, které jsme považovali za věrné průvodce Mléčné dráhy, ve skutečnosti dorazily do prostoru naší Galaxie teprve nedávno.

Trpasličí galaxie tvoří pár tisíc až pár miliard hvězd. Dlouho jsme si mysleli, že trpasličí galaxie, které krouží po oběžných drahách kolem Mléčné dráhy, jsou takovými satelity už dlouhé miliardy let. Nejspíš to ale byl omyl. Vyplývá to z nových analýz pohybů těchto galaxií, které bylo možné udělat velmi detailně, díky nové várce dat observatoře Gaia.

François Hammer z francouzské Observatoire de Paris – Université Paris Sciences et Lettres a jeho spolupracovníci neskrývají překvapení. Zmíněná data použili k analýzám pohybů 40 trpasličích galaxií v oblasti Mléčné dráhy.

Ukázalo se, že se tyto galaxie pohybují mnohem rychleji, než masivní hvězdy a také hvězdokupy, o nichž naopak víme, že obíhají kolem Mléčné dráhy. Z toho plyne, že teprve relativně nedávno „přiletěly“ ze vzdálenějšího vesmíru.

Historie se opakuje...

Tímto objevem se opakuje situace s Velkým Magellanovým mračnem, čili ikonickou trpasličí galaxií, ze začátku 21. století. Tehdy astronomové zjistili, že Velké Magellanovo mračno má příliš velkou rychlost na to, aby bylo gravitačně svázané s Mléčnou dráhou.

Není to satelit, ale návštěvník, který se k Mléčné dráze dostal nejspíš prvně. Teď se ukazuje, že s většinou trpasličích galaxií v prostoru Mléčné dráhy je to stejné.

Jaký bude dalších osud těchto „návštěvníků“? Podle Hammera je to těžké odhadnout. Důvodem je hlavně to, že přesně neznáme hmotnost Mléčné dráhy, na které v tomto případě velice záleží. Současné odhady této hmotnosti, založené na pokročilých metodách pozorování, se liší zhruba dvojnásobně.

Nové poznatky jsou zásadní i pro naše představy o trpasličích galaxiích. Když jsme předpokládali, že obíhají Mléčnou dráhu dlouhé miliardy let, znamenalo to zároveň, že musejí obsahovat mnoho temné hmoty, jinak by je Mléčná dráha dávno roztrhala a pozřela. Teď se ukazuje, že v nich temná hmota nemusí být prakticky žádná, což je závažné zjištění pro představy o vzniku a vývoji trpasličích galaxií.